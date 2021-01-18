رياضة

استبعاد عودة الجماهير لمدرجات الدوري الألماني خلال الموسم الحالي

Lebanon 24
18-01-2021 | 23:00
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استبعدت رابطة الدوري الألمااني لكرة القدم، عودة الجماهير إلى المدرجات خلال موسم 2020 -2021.
وقال كريستيان شيفيرت، رئيس الرابطة، إن أندية البوندسليجا قد "تفلس" بفعل جائحة فيروس كورونا، حسب وكالة المغرب العربي للأنباء.

لكن شيفيرت اعتبر في الوقت نفسه أن لعب المباريات بدون جمهور "كان قرارا صائبا".

ورجح شيفيرت استمرار لعب المباريات بدون جمهور حتى نهاية الموسم الحالي.

وحول إفلاس الأندية قال: "في الوقت الذي لم تفلس فيه الأندية حتى الآن فإنه "لا يمكن أن أستبعد إمكانية حدوث ذلك" على المدى البعيد".

وأشار رئيس رابطة الدوري الألماني إلى أنه "لم تكن أولويتي القصوى أن تنجو جميع الأندية الـ36 المشاركة في دوري الدرجتين الأولى والثانية بل أن تتخطى منظومة البودسليغا الأزمة ككل".

وتسببت جائحة كورونا في إصابة أكثر من 80 مليون شخص حول العالم بالفيروس، كما قاربت الوفيات جراء الجائحة أن تصل إلى مليوني شخص.

وأوقفت الجائحة الأنشطة الرياضية والاجتماعية والسفر بين الدول منذ شهر آذار 2020.
المصدر: سبوتنيك
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