رياضة

"بيلباو" بطلاً لـ"السوبر" الإسبانية على حساب "برشلونة" (فيديو)

Lebanon 24
18-01-2021 | 10:30
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تُوّج نادي "أتلتيك بيلباو" بلقب كأس السوبر الإسبانية بفوزه على نادي "برشلونة" بنتيجة 3-2 بعد التمديد إثر انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2-، في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس الأحد، على ملعب "لا كارتوخا" في مدينة إشبيلية. 
 
وبذلك حرم "أتلتيك بلباو" مدرّب "برشلونة" الهولندي رونالد كومان من إحراز أوّل ألقابه كمدرب للفريق الكاتالوني، في مباراة شهدت طرد نجمه وقائده الأرجنتيني ليونيل ميسي.
 
وحسم الفريق الباسكي المباراة بهدف إينياكي ويليامس في الدقيقة 97، بعدما تعادل الفريقان 2-2 في الوقت الأصلي بثنائية الفرنسي أنطوان غريزمان في الدقيقتيْن 40 و77، مقابل هدفي أوسكار دي ماركوس في الدقيقة 42 وأسيير فياليبر في الدقيقة 90.

وكان "برشلونة" يأمل في إحراز لقبه الأول منذ نيسان 2019 والـ14 في المسابقة خصوصاً بعدما نجح بتصحيح بدايته السيئة في الدوري، حيث لم يخسر في آخر 9 مباريات وارتقى إلى المركز الثالث.

وكان الفريق الكاتالوني في طريقه إلى تحقيق مسعاه عندما تقدم 2-1 حتى الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي قبل أن تستقبل شباكه هدف التعادل عبر فياليبر، ليحتكم الفريقان إلى التمديد حيث كانت الكلمة الأخيرة لـ"أتلتيك بلباو" الذي سجل هدف الفوز عبر وليامس.

وبدا تأثر لاعبي برشلونة في الدقائق الأخيرة وتحديدا قائدهم ميسي الذي تلقى بطاقة حمراء بعد اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد حيث ضرب فياليبر بدون كرة وأسقطه على الأرض خلال قيادته إحدى الهجمات (120).

وهي المرة الأولى التي يتلقى فيها ميسي البطاقة الحمراء مباشرة في مباراة رسمية، حيث سبق له أن طرد مرتين مع منتخب بلاده الأرجنتين.
 
ولم تسعف الدقائق المتبقية لاعبي "برشلونة" في إدراك التعادل وفرض ركلات الترجيح، ليخسروا النهائي العاشر في الكأس السوبر، فيما توّج "أتلتيك بلباو" بلقبه الثالث بعد لقبي عامي 1984 و2015.

وحرم "أتلتيك بلباو" الذي أطاح بـ"ريال مدريد" حامل لقب النسخة الأخيرة من الدور نصف النهائي، كومان من لقبه الأول كمدرب لـ"برشلونة".

وعاد كومان إلى "برشلونة"، الفريق الذي تألق في صفوفه كلاعب بين 1989 و1995، ليتولى مهمة المدرب في آب الماضي، خلفاً للمدرب المقال كيكي سيتيين.
 
 
المصدر: سكاي نيوز

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