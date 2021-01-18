رياضة

"إنتر ميلان" يحسم قمّة "ديربي إيطاليا" أمام "يوفنتوس" (فيديو)

Lebanon 24
18-01-2021 | 15:00
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حسم نادي "إنتر ميلان" موقعة "ديربي إيطاليا" أمام ضيفه "يوفنتوس" لمصلحته بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما، أمس الأحد، على ملعب "سان سيرو" بضواحي ميلان، في قمة منافسات الجولة الـ18 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل هدفي "انتر" التشيلي أرتور فيدال ونيكولو باريلا في الدقيقتين 12 و52 على التوالي.
 
وبهذا الفوز، رفع "إنتر ميلان" رصيده إلى 40 نقطة وشارك الصدارة موقتاً مع جاره "ميلان" الذي يحل ضيفاً على "كالياري"، مساء اليوم الإثنين.
 
في المقابل، توقف رصيد "يوفنتوس" عند 33 نقطة في المركز الخامس على جدول ترتيب فرق "الكالتشيو".
 
 
 
 
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