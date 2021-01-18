رياضة

التعادل السلبي يحسم قمّة "ليفربول" و"مان يونايتد" في الدوري الإنكليزي

Lebanon 24
18-01-2021 | 18:00
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حسم التعادل السلبي مواجهة قمّة الجولة 19 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم بين "ليفربول" وضيفه "مانشستر يونايتد"، في المباراة التي جمعتهما، أمس الأحد، على ملعب "أنفيلد" معقل "الريدز".

ولم ينجح أيّ من اللاعبين في هز شباك المنافس في المباراة التي تألق فيها حارسا الفريقين، البرازيلي أليسون بيكر حامي عرين "ليفربول"، والإسباني ديفيد دي خيا حارس "الشياطين الحمر".
 
وبهذا التعادل، رفع "مانشستر يونايتد" رصيده في الصدارة إلى 37 نقطة متقدماً بنقطتين عن أقرب ملاحقيه فريقا "مانشستر سيتي" و"ليستر سيتي" (35 نقطة لكلّ منهما) بعد فوز الأوّل على "كريستال بالاس" برباعية نظيفة، وفوز الثاني على "ساوثهامبتون" بهدفين نظيفين.
 
كما رفع "ليفربول" رصيده إلى 34 نقطة لكنّه تراجع إلى المركز الرابع على جدول ترتيب "البريميرليغ".
 
المصدر: روسيا اليوم
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