رياضة

الدوري الإيطالي.. فوزٌ ساحق لـ"نابولي" على "فيورنتينا" (فيديو)

Lebanon 24
18-01-2021 | 21:00
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حقّق نادي "نابولي" فوزاً ساحقاً على ضيفه "فيورنتينا" بسداسية بيضاء في المباراة التي جمعتهما، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتناوب على تسجيل سداسية أصحاب الأرض كل من لورينزو إنسيني (هدفان) في الدقيقتين 5 و72، ودييغو ديم في الدقيقة 36 والمكسيكي هيرفينغ لوزانو في الدقيقة 38 والبولندي بيوتر زيلينسكي في الدقيقة 45 وماتيو بوليتانو في الدقيقة 89.
 
وبهذا الفوز العريض، رفع "نابولي" رصيده إلى 34 نقطة وصعد إلى المركز الثالث بفارق الأهداف أمام "روما" صاحب المركز الرابع، ومتأخرا ًبـ6 نقاط عن المتصدر "ميلان" الذي يواجه اليوم "كالياري"، و"إنتر ميلان" الذي فاز على "يوفنتوس" بهدفين بدون مقابل أمس السبت.
 
في المقابل، توقف رصيد "فيورنتينا" عند 18 نقطة في المركز الـ14 على جدول ترتيب فرق "الكالتشيو".
المصدر: روسيا اليوم

رياضة

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