رياضة

إبن عم ميسي يصنع "العجب" في 6 دقائق (فيديو)

Lebanon 24
19-01-2021 | 06:00
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خطف الأرجنتيني إيمانويل بيانكوتشي، إبن عم نجم برشلونة ليونيل ميسي، الأضواء في 6 دقائق أمضاها في الملعب خلال لقاء فريقه "فيلا نوفا" أمام "إيتوانو" في دوري الدرجة الثالثة البرازيلي.

فقد دخل إيمانويل بيانكوتشي أرض الملعب في الدقيقة 26 من عمر المباراة التي جرت الاثنين، وبعد أربع دقائق حصل على بطاقة صفراء، وفي الدقيقة التالية سجل هدفا رائعا "ذهبيا" لفريقه، ومن ثم حصل على البطاقة الصفراء الثانية لخلعه قميصه احتفالا بالهدف، الذي قاد به فريقه إلى دوري الدرجة الثانية (B) البرازيلي لكرة القدم.
 
 
 
 
وجاء طرد اللاعب الأرجنتيني بعد نحو ساعة من طرد ابن عمه ليونيل ميسي في نهاية الشوط الإضافي الثاني للمباراة النهائية لمسابقة كأس السوبر الإسباني لكرة القدم، بين فريقي برشلونة وأتلتيك بيلباو (2-3)، لاعتدائه بالضرب من دون كرة على المهاجم أسيير فيلاليبري، وتلقى "البرغوث" بذلك البطاقة الحمراء لأول مرة في مسيرته مع النادي الكتالوني.

وانضم إيمانويل بيانكوتشي البالغ من العمر 32 عاما، إلى صفوف فريق "فيلا نوفا" منذ عام 2020، قادما من نادي نيولز أولد بويز، فريق ميسي الأول.

ولعب ابن عم ليونيل ميسي في عدد من الدوريات الأوروبية، مثل الألماني والإسباني والهولندي.
المصدر: روسيا اليوم
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