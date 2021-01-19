رياضة

تراجع انتقالات اللاعبين حول العالم لأول مرة في عقد من الزمن!

Lebanon 24
19-01-2021 | 09:00
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تراجعت قيمة انتقالات لاعبي كرة القدم في العالم بنسبة 23.4 % العام الماضي بسبب تأثير جائحة فيروس كورونا.

أظهرت بيانات نشرها الاتحاد الدولي "فيفا" أمس الاثنين أن إجمالي الإنفاق وصل إلى 5.63 مليار دولار مقابل 7.35 مليار دولار في 2019.
وهذا هو أقل إجمالي منذ 2016 عندما أنفقت الأندية 4.6 مليار دولار؛ وفقا لـ "رويترز".

وكان للأندية الأوروبية القدر الأكبر من الإنفاق على الرغم من توقف البطولات في آذار.

إذ تصدرت الأندية الإنكليزية القائمة بإجمالي 1.627 مليار دولار ثم إيطاليا (731.5 مليون دولار) وإسبانيا وألمانيا وفرنسا بينما كان أكبر إنفاق من خارج أوروبا في البرازيل والولايات المتحدة.

وكان تشيلسي هو الأكثر إنفاقا بين الأندية الأوروبية وتبعه مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وبرشلونة ويوفنتوس.

وحققت الأندية الإسبانية أكبر إيرادات من الانتقالات بإجمالي 785.7 مليون دولار.

كما تراجع إجمالي عدد الانتقالات سواء الدائمة أو على سبيل الإعارة لأول مرة في عقد من الزمن.

وبلغ إجمالي الانتقالات 17077 في 2020 مقابل 18047 في 2019.

وتمثل الانتقالات الدولية التي تكلفت أقل من 500 ألف دولار 55.7 في المئة من الانتقالات بينما التي تفوق خمسة ملايين دولار كانت تمثل عشرة في المئة من إجمالي الإنفاق على الانتقالات.
المصدر: سبوتنيك
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