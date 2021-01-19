رياضة

الاتفاق تمّ.. ريال مدريد يضّم نجم بايرن ميونيخ

Lebanon 24
19-01-2021 | 21:00
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كشفت صحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية أن ريال مدريد بطل الدوري أنهى الاتفاق مع بايرن ميونيخ الألماني، من أجل ضم مدافع الأخير دافيد ألابا بدءا من الموسم المقبل.

وقالت الصحيفة واسعة الانتشار إن ألابا سينضم إلى الفريق الملكي، عندما ينتهي تعاقده مع بطل أوروبا في 30 حزيران المقبل، وسيكون أولى صفقات ريال مدريد للموسم الجديد.

وكان المدافع النمساوي صاحب الـ28 عاما حرا في التفاض مع أي ناد بدءا من الأول من كانون الثاني الجاري، وبالفعل لم يضيع ريال مدريد الوقت للتعاقد معه، علما أن ألابا خضع لفحص طبي مبكر قبل الانضمام لفريق العاصمة الإسبانية.
ووفقا لما نقلته الصحيفة عن بيني زاهافي وكيل ألابا، فإن اللاعب كان محط اهتمام أندية ليفربول ومانشستر سيتي وتشلسي الإنجليزية، وباريس سان جرمان الفرنسي، بعد وصول علاقته مع بايرن ميونيخ إلى طريق مسدود لأسباب مالية.
وحسبما أكدت "ماركا" في وقت سابق، فإن النادي الملكي عرض على ألابا راتبا سنويا بقيمة 10 ملايين يورو، وعقد يمتد إلى 4 مواسم.
ومنذ انتقاله إلى بايرن عام 2010، لعب ألابا مع الفريق البافاري 408 مباريات سجل خلال 32 هدفا وصنع 49، كما ساعد الفريق على الفوز بـ25 لقبا من بينها بطولتا دوري أبطال أوروبا عامي 2013 و2020.
ويتميز ألابا بمرونة تكتيكية يتمناها أي مدرب، فبإمكانه اللعب كقلب دفاع أو ظهير أيسر أو لاعب وسط مدافع، كما يتميز بتسديدات متقنة تشكل خطورة على حراس المنافسين.
ورغم كونه مدافعا في الأساس، لم يتعرض ألابا للطرد طوال مسيرته وتلقى فقط 17 بطاقة صفراء، مما يجعله أحدث أكثر اللاعبين "نظافة" في أوروبا.
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