بهدفيْ إبراهيموفيتش.. "ميلان" يعود لصدارة الدوري الإيطالي منفرداً (فيديو)

عاد نادي "" منفرداً إلى صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، عقب فوزه على مضيفه "" 2 - 0، أمس الإثنين، ضمن منافسات المرحلة 18 من المسابقة.وتقدم "" عن طريق السويديمن ضربة جزاء في الدقيقة السابعة، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 52، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.وشهدت المباراة تعرض أليكسيس سالماكرز لاعب "" للطرد في الدقيقة 74.ورفع "" رصيده إلى 43 نقطة مفرداً في صدارة الترتيب، وبفارق 3 نقاط عن ""صاحب المركز الثاني الذي كان تساوى مع "ميلان" في النقاط قبل هذه المباراة بعد فوزه على "" الأحد بنتيجة 2-0.وتجمّد رصيد "" عند 14 نقطة في المركز 17.