رياضة

بهدفيْ إبراهيموفيتش.. "ميلان" يعود لصدارة الدوري الإيطالي منفرداً (فيديو)

Lebanon 24
19-01-2021 | 15:00
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عاد نادي "ميلان" منفرداً إلى صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، عقب فوزه على مضيفه "كالياري" 2 - 0، أمس الإثنين، ضمن منافسات المرحلة 18 من المسابقة.

وتقدم "ميلان" عن طريق السويدي زالاتان إبراهيموفيتش من ضربة جزاء في الدقيقة السابعة، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 52، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وشهدت المباراة تعرض أليكسيس سالماكرز لاعب "ميلان" للطرد في الدقيقة 74.

ورفع "ميلان" رصيده إلى 43 نقطة مفرداً في صدارة الترتيب، وبفارق 3 نقاط عن "إنتر ميلان "صاحب المركز الثاني الذي كان تساوى مع "ميلان" في النقاط قبل هذه المباراة بعد فوزه على "يوفنتوس" الأحد بنتيجة 2-0.

وتجمّد رصيد "كالياري" عند 14 نقطة في المركز 17. 
 
 
المصدر: العربية
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