رياضة

"سلوك غير رياضي" يكلف حارس الأهلي المصري "كثيرا"!

Lebanon 24
19-01-2021 | 12:00
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قررت إدارة لجنة المسابقات بالاتحاد المصري إيقاف محمد الشناوي قائد وحارس الأهلي أربع مباريات لسلوكه غير الرياضي تجاه محمد سلامة حكم لقاء فريقه ضد البنك الأهلي، يوم الأحد الماضي ، في المرحلة الثامنة من الدوري.

 

ونقلت فرانس برس عن بيان لاتحاد كرة القدم المصري إنه تم أيضا تغريم الشناوي، البالغ 32 عاما، بمبلغ 20 ألف جنيه (نحو 1200 دولار أميركي).

 

وكان الشناوي قد اشتبك مع حكم مباراة الأهلي والبنك الأهلي عقب المباراة، لاعتراضه على بعض قراراته، منها إلغاء هدف سجله أيمن أشرف.

 

وبذلك يغيب الشناوي عن مباريات الأهلي ضد المقاولون العرب وبيراميدز وسموحة وطلائع الجيش.

 

وبتعادله الأخير مع البنك الأهلي، رفع الأهلي رصيده الى 17 نقطة من 7 مباريات مقابل 16 من 6 لغريمه الزمالك.

 

وتقدم الأهلي المصري بشكوى رسمية إلى اتحاد الكرة للتدخل بشأن "الأخطاء التحكيمية" التي تحدث في مبارياته ببطولة الدوري هذا الموسم.

 

 ووصف الأهلي الأخطاء التحكيمية في شكواه التي حدثت في مبارياته بـ"الفجة"، والتي تسببت في عرقلة الفريق وحرمانه من حقوقه المشروعة في المباريات الماضية.

 

وأكد النادي القاهري في خطابه أن الأخطاء التحكيمية التي شهدتها بعض مباريات الأهلي في الدوري لم تقتصر فقط على حكام الساحة، لكن امتد الأمر أيضا إلى حكام تقنية حكم الفيديو المساعد "في ايه آر".

 

المصدر: سكاي نيوز
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