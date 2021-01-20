زيدان: ما قاله رونالدو صحيح.. ولدي الرغبة بالتتويج بهذا اللقب

أكد الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد جاهزية فريقه قبل مواجهة مضيفه ديبورتيفو ألكويانو المقررة غدا الأربعاء، في إطار منافسات دور الـ32 من مسابقة كأس ملك إسبانيا.وقال زيدان، خلال المؤتمر الصحفي اليوم الثلاثاء: "أعتقد أنها ليست مباراة خادعة، لأننا رأينا ما فعله ديبورتيفو ألكويانو للتو، ونعرف ما يحدث في هذه البطولة".وعن التعاقد مع ألابا، علق الفرنسي، قائلا: "لا تسألني عن لاعب ليس في فريقي، وما يهمني هي مباراة الغد، وأتفهم أنه يمكن التحدث عن ذلك، لكنني آسف فأنا كمدرب مهتم بمباراة الغد".وردا على سؤال عما إذا وافق على ضم مواطنه كيليان مبابي، قال زيدان: "آسف، لقد قلت نفس الشيء عن ألابا، فكل تركيزي على مباراة الغد".

وحول تأثير الصفقات على ملف تجديد الثنائي راموس وفاسكيز، قال: "لا علاقة ذلك بهما، فسيرخيو ولوكاس هنا في ريال مدريد منذ فترة طويلة، ودائما جاهزان ومركزان".أوضح المدرب الفرنسي عما إذا كان من الأفضل لأودريوزولا الرحيل: "يمكن أن يحدث أي شيء حتى 31 كانون الثاني، انظروا إلى يوفيتش، لكنني أحب كل لاعبي فريقي جدا وسأعتمد عليهم جميعا".وأضاف: "أهداف يوفيتش؟ على عكس ما يتردد، فأنا سعيد وأعجبني ذلك، وأتمنى له وللجميع التوفيق".ونوه: "أعتقد أن ما قاله رونالدو نازاريو (الظاهرة البرازيلية) حول أن اللاعبين العظماء مثل مبابي هم من يحددون مصيرهم صحيح، ولكن كل لاعب لديه عقد، وليس من الجيد الحديث عن أمور اللاعبين غير الموجودين هنا".وتابع زيدان: "رحيل يوفيتش على طريقة حكيمي وريجيلون؟ أنا دائما الملوم، وريال مدريد فريق صعب وعشت ذلك كلاعب، وما فعله يوفيتش هو الذهاب للمشاركة، وأنا سعيد من أجله وفي يوم من الأيام سيفعل الشيء نفسه في ريال مدريد".وواصل المدير الفني لريال مدريد: "الأمر مختلف في الداخل والخارج، ويوفيتش يمكنه إظهار قدراته في ريال مدريد وهو الأمر نفسه لجميع اللاعبين، وهناك دائمًا منافسة قوية، واللوم لا يقع على المدرب فقط، بل على اللاعبين إثبات أنهم يستحقون ذلك".وعن هازارد قال زيدان: "لا أشك في هازارد للحظة، وعليه أن يتقبل الانتقادات وهو جاهز للتحمل، ويتدرب جيدا، وسنراه قريبا"وحول نتائج الفريق الملكي: "سلسلة إخفاقات لريال مدريد في بطولة الكأس؟ لا أعرف السبب، وبطولة الكأس على هذا النحو في جميع البلاد، وعلينا أن نكون مستعدين لأنه لا توجد فرق سهلة".وتابع: "نريد التتويج ببطولة الكأس، وأي منافسة نشارك بها، ولا يمكننا دائمًا الفوز، لكننا نستعد لذلك، وشكرا لكم لإخباري بأنني لم أفز بالكأس، ولهذا السبب لدي الرغبة للفوز باللقب".وأردف: "تعبت من الانتقاد؟ سواء تعبت أم لا، ستستمر الانتقادات فهناك أشياء كثيرة وراء الفريق والنادي، وبالطبع نريد الفوز، والنقد لن يمنعني من الاستمرار في عملي، وحدث لنا ذلك في الماضي، وسنحاول تغيير الوضع".وعن إمكانية إجراء تغييرات على التشكيلة، كشف المدير الفني لريال مدريد: "الجميع جاهزون، وسأختار 11 لاعبا جاهزا، وهذا هو الشيء الجيد".