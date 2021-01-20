رياضة

روما الإيطالي.. هزيمة وخروج و"فضيحة إدارية جديدة"

Lebanon 24
20-01-2021 | 12:00
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لم تمر أشهر قليلة على الخطأ الإداري الذي وقع فيه فريق روما الإيطالي وأسفر عن خسارته لمباراته الأولى في الموسم الجديد بنتيجة اعتبارية (3 أهداف دون رد) بقرار من الاتحاد الإيطالي، ليقع الفريق مجددا في خطأ إداري أغرب منه لكن هذه المرة في كأس إيطاليا.

روما خرج من دور الـ 16 للكأس، الثلاثاء، بعد خسارته أمام سبيزيا بنتيجة 4 أهداف لهدفين بعد شوطين إضافيين، لكن الغريب أن الفريق أجرى 6 تغييرات على الرغم من أن المسموح في البطولة إجراء 5 تغييرات فقط!
الارتباك في فريق العاصمة الإيطالية حدث في الأشواط الإضافية بعد طرد لاعبين من الفريق في ظرف 30 ثانية فقط عندما كانت نتيجة المباراة تشير إلى التعادل بهدفين لكل فريق، وفقا لما أورده "فوتبول إيطاليا".

لم ينتبه إداريو الفريق إلى إجراء تغيير إضافي غير قانوني، وهو ما كان سيكلفهم خسارة المباراة بأي حال بقرار من الاتحاد حتى وإن كانوا فازوا على أرض الملعب.
ووفقا لقواعد البطولة ليس من مسؤولية الحكم المباراة أو حتى الحكم الرابع تنبيه الفريق بإجراء تغييرات أكثر من المسموح بها.
يشار إلى أن روما خسر مباراته الافتتاحية في الدوري الإيطالي أمام هيلاس فيرونا بعد خطأ إداري بترك اللاعب أمادوا ديوارا في قائمة فريق الشباب تحت 23 سنة، على الرغم تجاوزه هذا السن قبل أشهر عدة، ليقرر الاتحاد الإيطالي منح نتيجة المباراة إلى فيرونا على الرغم من انتهاء المباراة على أرض الملعب بالتعادل السلبي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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