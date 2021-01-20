رياضة

لاعب عربي يخلع قميصه ويغادر لقاء الزمالك والجونة غاضبا (فيديو)

Lebanon 24
20-01-2021 | 23:00
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أبدى المهاجم المغربي لنادي الزمالك، أشرف بنشرقي، استياءه وامتعاضه من قرار استبداله في مباراة فريقه ضد الجونة أمس الثلاثاء، في الجولة الثامنة من الدوري المصري لكرة القدم.

واستبدل المدير الفني للزمالك، البرتغالي جايمي باتشيكو، نجمه بنشرقي بمصطفى محمد، بعد مرور 63 دقيقة من المباراة، وهو ما أثار غضب المهاجم المغربي، الذي رفض في البداية مغادرة أرضية الملعب، قبل أن يتدخل قائد الزمالك، محمود عبد الرازق شيكابالا، ويقنعه بالخروج.

وبعد استبداله، خلع بنشرقي قميصه وتوجه مباشرة لغرف خلع الملابس غاضبا.

وكان بنشرقي، الذي تراجع مستواه بشكل كبير في الفترة الأخيرة، أضاع فرصتين سانحتين قبل استبداله، إلا أن الزمالك تمكن من انتزاع الفوز على الجونة بهدف دون رد.


المصدر: وكالات
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