مونديال قطر للأندية.. هذا ما أسفرت عنه القرعة!

أجرى الاتحاد الدولي لكرة القدم "FIFA"، أمس الثلاثاء، في مقره بمدينة زيورخ السويسرية قرعة كأس العالم للأندية، التي ستنطلق يوم 4 شباط المقبل في العاصمة القطرية الدوحة.





وأسفرت القرعة عن مواجهة عربية بين "الأهلي" المصري المصري بطل إفريقيا، وصاحب الضيافة "الدحيل" القطري، في الدور ربع النهائي للمونديال. وقد تمّ نقل موعد المونديال من نهاية العام 2020 إلى العام 2021 بسبب تأخر انتهاء المسابقات القارية نتيجة وباء "كورونا".وأسفرت القرعة عن مواجهة عربية بين "الأهلي" المصري المصري بطل إفريقيا، وصاحب الضيافة "الدحيل" القطري، في الدور ربع النهائي للمونديال.

بينما أوقعت القرعة فريق "تايغرز المكسيكي "بطل الكونكاكاف، في مواجهة نظيره الكوري الجنوبي "أولسان هيونداي" بطل آسيا.



وفي الدور نصف النهائي سيواجه "بايرن ميونيخ" الألماني حامل لقب دوري أبطال أوروبا، الفائز من مباراة "الأهلي" و"الدحيل".



بينما سيواجه ممثل أميركا الجنوبية بطل "كوبا ليبرتادوريس" الذي سيحدد في النهائي بين فريقي "سانتوس" و"بالميراس" البرازيليين، يوم 30 كانون الثاني الجحالي، سيواجه الفائز من مباراة "تايغرز أونال" و"أولسان هيونداي".

يذكر أنّ بطل أوقيانوسيا نادي "أوكلاند سيتي" النيوزيلندي كان أعلن انسحابه من البطولة بسبب إجراءات الحظر المرتبطة بفيروس "كورونا".