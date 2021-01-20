بثنائية في شباك "تشيلسي".. "ليستر" ينتزع صدارة الدوري الإنكليزي موقتاً

انتزع نادي "ليستر سيتي" موقتاً صدارة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم عقب فوزه على ضيفه "تشيلسي" بنتيجة 2-0، أمس الثلاثاء، وذلك في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 18 من البطولة.ووقع على ثنائية أصحاب الأرض كلّ من اللاعبين، ويلفريد نديدي وجيمس ماديسون في الدقيقتين 6 و41 على التوالي، وذلك في ملعب "ووكرز" بمدينة ليستر.ورفع "ليستر سيتي" رصيده بعد هذا الفوز، إلى 38 نقطة، وارتقى إلى صدارة الدوري، متجاوزاً بفارق نقطة واحدة فريق "مانشستر يونايتد"، الذي بحوزته مباراة مؤجلة سيخوضها اليوم أمام "فولهام".وتجمّد رصيد "البلوز" عند 29 نقطة، ويشغل المركز الثامن، حتى الآن، على سلم ترتيب "البريميرليغ".