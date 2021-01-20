الدوري الألماني.. "ليفركوزن" يعود لسكة الإنتصارات من بوابة "دورتموند"

عاد نادي "باير ليفركوزن" إلى سكّة الانتصارات على حساب ضيفه "بوروسيا دورتموند"، بفوزه عليه بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي جمعهما، أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري الألماني لكرة القدم.



وسجل هدفي أصحاب الأرض كلّ من اللاعبين، الفرنسي موسى ديابي، وفلوريان فيرتز في في الدقيقتين 14 و80 على الترتيب.





بينما توقف رصيد "بوروسيا دورتموند" عند 29 نقطة، وبقي في المركز الرابع. وبحسب ما ذكرت شبكة "روسيا اليوم"، فقد حقق "باير ليفركوزن" أول انتصار له بعد 3 هزائم وتعادل في آخر 4 مباريات، ورفع رصيده إلى 32 نقطة، وتقدم إلى مركز الوصافة موقتاً.بينما توقف رصيد "بوروسيا دورتموند" عند 29 نقطة، وبقي في المركز الرابع.