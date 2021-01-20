رياضة

انتخابات "الأولمبية".. الإعلان عن نواة لائحة من 4 مرشحين

Lebanon 24
20-01-2021 | 15:30
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أعلن 4 مرشّحين لإنتخابات اللجنة الأولمبية اللبنانية، اليوم الأربعاء، تأليف نواة لائحة لخوض انتخابات اللجنة التنفيذية لـ"الأولمبية" والمكوّنة من 14 عضواً والمقرر إجراؤها في الثامن من شباط المقبل.   
والمرشّحون الـ4 هم: ربيع سالم (إتحاد اليخوت)، جاك تامر (إتحاد القوس والنشاب)، بطرس جلخ (إتحاد الرماية) وأسعد النخل (إتحاد الكرة الطائرة).
وشدّد المرشحون الأربعة خلال اجتماع عقدوه اليوم على "البقاء متكاتفين ومتضامنين"، مؤكدين أن "لا رجوع عن القرار بالترشّح"، ولافتين إلى أنّهم منفتحون "على إنضمام مسؤولين آخرين أحرار من الاتحادات الرياضية إلى لائحته".
وشدّد المجتمعون في بيان على أنّ هدفهم الرئيسيّ "هو تعزيز أوضاع الرياضة في لبنان وإشاعة أجواء الحرّية والديمقراطية في الإستحقاقات الإنتخابية على إختلافها". 
وكانت اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية عقدت الأسبوع الماضي جلسة عمل طارئة عن بعد، ترأسها رئيس اللجنة، جان همام، وحضرها أعضاء اللجنة، قرّرت خلالها تأجيل الانتخابات إلى يوم الإثنين 8 شباط، على أن يبقى باب الترشيح مفتوحاً حتى الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الإثنين 1 شباط.
 
 
 
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