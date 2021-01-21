رياضة

مدرب سان جيرمان يتحدث عن ميسي وإمكانية انتقال مبابي لريال مدريد

Lebanon 24
21-01-2021 | 06:00
A-
A+
Doc-P-786146-637467691163948306.jpg
Doc-P-786146-637467691163948306.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعتبر المدرب الأرجنتيني لباريس سان جيرمان ماوريسيو بوكيتينو، أنه ومواطنه نجم برشلونة ليونيل ميسي، يتشاركان الكثير من الأمور، لكن من دون الكشف عما إذا كان فريقه يسعى لضم "البرغوث".

وقال بوكيتينو، الذي استلم الإشراف على سان جيرمان في الثاني من الشهر الحالي خلفا للألماني المقال من منصبه توماس توخيل، إن "الجميع يحلم بأن يتواجد أفضل اللاعبين معه"، لكنه بدا حذرا خلال حديثه لراديو "كادينا سير" الإسباني ليل الثلاثاء-الأربعاء عما يشاع عن احتمال انتقال ميسي إلى نادي العاصمة الفرنسية بعد وصوله إلى نهاية عقده مع برشلونة الصيف المقبل.
 
وأفاد قائلًا: "أحترم كثيرا اللاعبين الموجودين في فريقي لكن علي أيضا أن أحترم لاعبي الفرق الأخرى"، مشيرا إلى أنه وميسي "نتشارك الكثير من الأمور الهامة، مثل حبنا لنيولز أولد بويز"، أحد أندية روزاريو في الأرجنتين.

وتابع: "تخرجنا من هناك، وأعتقد أن هذا الأمر يوحدنا بقوة. هذا الشغف للأحمر والأسود (في إشارة إلى لوني نيولز أولد بويز)"، مضيفا في الوقت ذاته أنه لا يعلم ما سيحصل بالنسبة لموضوع ميسي والانتقال إلى سان جيرمان.

واستطرد بوكيتينو: "منذ وصولي (إلى باريس)، لم يكن أمامي الوقت الكافي للحديث عن أي شيء مع ليو (ميسي) ورئيس النادي (رئيس سان جيرمان القطري ناصر الخليفي) عن فترة الانتقالات الحالية أو المستقبلية".

وتطرق المدرب السابق لتوتنهام الإنجليزي إلى ما يشاع في وسائل الإعلام الإسبانية عن إمكانية انتقال كيليان مبابي من سان جيرمان إلى عملاق العاصمة الإسبانية ريال مدريد، قائلا: "تربطنا علاقة جيدة جداً (هو ومبابي)، وهو سعيد جدا في باريس. سنرى ما ستؤول إليه الأمور. لكن ليس لدي أي شك حيال رغبة كيليان بالبقاء في باريس".

وتابع: "أعتقد أن النادي يعمل ويقوم بمجهود لكي يمدد عقود للاعبين الذين نعتبرهم مهمين. من الواضح أن كيليان لاعب يتمتع بقدرات هائلة"، متسائلا: "من هو المدرب الذي لا يرغب بأن يكون مبابي في صفوف فريقه لفترة طويلة؟".
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
09:00 | 2021-01-21
23:00 | 2021-01-20
21:00 | 2021-01-20
18:00 | 2021-01-20
15:30 | 2021-01-20
15:00 | 2021-01-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website