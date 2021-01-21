مدرب سان جيرمان يتحدث عن ميسي وإمكانية انتقال مبابي لريال مدريد

اعتبر المدرب الأرجنتيني لباريس سان جيرمان ماوريسيو بوكيتينو، أنه ومواطنه نجم برشلونة ليونيل ميسي، يتشاركان الكثير من الأمور، لكن من دون الكشف عما إذا كان فريقه يسعى لضم "البرغوث".



وقال بوكيتينو، الذي استلم الإشراف على سان جيرمان في الثاني من الشهر الحالي خلفا للألماني المقال من منصبه توماس توخيل، إن "الجميع يحلم بأن يتواجد أفضل اللاعبين معه"، لكنه بدا حذرا خلال حديثه لراديو "كادينا سير" الإسباني ليل الثلاثاء-الأربعاء عما يشاع عن احتمال انتقال ميسي إلى نادي العاصمة الفرنسية بعد وصوله إلى نهاية عقده مع برشلونة الصيف المقبل.

وأفاد قائلًا: "أحترم كثيرا اللاعبين الموجودين في فريقي لكن علي أيضا أن أحترم لاعبي الفرق الأخرى"، مشيرا إلى أنه وميسي "نتشارك الكثير من الأمور الهامة، مثل حبنا لنيولز أولد بويز"، أحد أندية روزاريو في الأرجنتين.وتابع: "تخرجنا من هناك، وأعتقد أن هذا الأمر يوحدنا بقوة. هذا الشغف للأحمر والأسود (في إشارة إلى لوني نيولز أولد بويز)"، مضيفا في الوقت ذاته أنه لا يعلم ما سيحصل بالنسبة لموضوع ميسي والانتقال إلى سان جيرمان.واستطرد بوكيتينو: "منذ وصولي (إلى باريس)، لم يكن أمامي الوقت الكافي للحديث عن أي شيء مع ليو (ميسي) ورئيس النادي (رئيس سان جيرمان القطري ناصر الخليفي) عن فترة الانتقالات الحالية أو المستقبلية".وتطرق المدرب السابق لتوتنهام الإنجليزي إلى ما يشاع في وسائل الإعلام الإسبانية عن إمكانية انتقال كيليان مبابي من سان جيرمان إلى عملاق العاصمة الإسبانية ريال مدريد، قائلا: "تربطنا علاقة جيدة جداً (هو ومبابي)، وهو سعيد جدا في باريس. سنرى ما ستؤول إليه الأمور. لكن ليس لدي أي شك حيال رغبة كيليان بالبقاء في باريس".وتابع: "أعتقد أن النادي يعمل ويقوم بمجهود لكي يمدد عقود للاعبين الذين نعتبرهم مهمين. من الواضح أن كيليان لاعب يتمتع بقدرات هائلة"، متسائلا: "من هو المدرب الذي لا يرغب بأن يكون مبابي في صفوف فريقه لفترة طويلة؟".