رياضة

رونالدو يسطر اسمه بأحرف من ذهب.. حطم الرقم الأغلى بتاريخ كرة القدم (فيديو)

Lebanon 24
21-01-2021 | 12:00
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سطر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس، اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ كرة القدم، بتسجيله هدفا في مرمى نابولي خلال نهائي كأس السوبر الإيطالي لكرة القدم.
 


ورفع رونالدو "صاروخ ماديرا" رصيده إلى 760 هدفا في المباريات الرسمية، ليصيح أفضل هداف في تاريخ كرة القدم، متجاوزا بفارق هدف اللاعب النمساوي-التشيكي جوزيف بيكان، الذي سجل 759 هدفا في مسيرته. 
 
 
كما وقع رونالدو على هدفه رقم 20 في جميع البطولات التي شارك فيها مع "اليوفي" خلال الموسم الحالي، مقسمة بين 15 هدفا في الدوري الإيطالي و4 في دوري أبطال أوروبا، وذلك للموسم الـ15 على التوالي.

ويتربع كريستيانو رونالدو (35 عاما) على عرش صدارة هدافي الدوري "الكالتشيو"، برصيد 15 هدفا (ولدى فريقه مباراة مؤجلة ضد نابولي)، ويليه كل من الثلاثي، السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان، والإيطالي شيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو، والبلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان، برصيد 12 هدفا لكل منهم.
المصدر: روسيا اليوم
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