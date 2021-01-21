رياضة

مونديال اليد.. فوزٌ مهم لـ"الفراعنة" على منتخب روسيا (فيديو)

Lebanon 24
21-01-2021 | 18:00
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فاز منتخب مصر لكرة اليد على نظيره الروسي بنتيجة 28-23 في اللقاء الذي جمعهما، أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى للدور الثاني من بطولة كأس العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر.

وتألق نجم "الفراعنة" أحمد الأحمر بشكل لافت في المباراة حيث أحرز 6 أهداف، بالرغم من أنّه لم يستكمل المواجهة خوفاً من تفاقم إصابة تعرض لها في ركبته، واختير رجلاً  للمباراة، التي أقيمت في الصالة المغطاة لاستاد القاهرة.
 
 
وحرص وزير الرياضة المصري أشرف صبحي على توجيه تهنئة خاصة للاعبي المنتخب الذين التفوا حول الأحمر لدى استلامه الجائزة، واحتفلوا معه.

ويتصدر منتخب مصر قائمة المجموعة الرابعة مع نظيره السلوفيني الذي تغلب بدوره على منتخب مقدونيا الشمالية بنتيجة 31-21. 
 
 
المصدر: روسيا اليوم

رياضة

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