رياضة

الدوري الألماني.. "بايرن" يعزّز صدارته وليفاندوفسكي يحطم رقماً عمره أكثر من نصف قرن!

Lebanon 24
21-01-2021 | 21:00
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قاد النجم البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، فريقه "بايرن ميونيخ" إلى تعزيز صدارته للدوري الألماني لكرة القدم، بتسجيله هدف فوز الفريق البافاري على "أوغسبورغ"، أمس الأربعاء، في ختام المرحلة الـ17 من "البوندسليغا".

وسجل ليفاندوفسكي الهدف الوحيد في الدقيقة 13 من ركلة جزاء، إثر عرقلة المدافع الفرنسي لوكاس هرنانديز داخل المنطقة من قبل مدافع "أوغسبورغ"، راني خضيرة، فانبرى لها الاختصاصي "ليفا" بنجاح، رافعاً رصيده إلى 22 هدفاً في صدارة لائحة هدافي البطولة.

وبحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس"، فقد حطم ليفاندوفسكي الرقم القياسي في عدد الأهداف المسجلة في دور الذهاب للدوري الألماني (17 مرحلة)، الذي كان بحوزة "المدفعجي" غيرد مولر منذ أكثر من نصف قرن، وكان 20 هدفاً في موسم 1968-1969.

وعزز ليفاندوفسكي حظوظه في تحطيم رقم قياسي ثان لمولر، وهو عدد الأهداف المسجلة في موسم واحد، وهو 40 هدفاً وحققه مولر في موسم 1971-1972.

ورفع "البايرن" رصيده إلى 39 نقطة في صدارة الدوري الألماني، محافظاً على فارق النقاط الأربع، الذي يفصله عن أقرب مطارد له "لايبزيغ"، الذي استعاد توازنه، والمركز الثاني من "باير ليفركوزن"، بعدما تغلب أمس الأربعاء، على ضيفه "أونيون برلين" بهدف دون رد.

المصدر: أ ف ب
المصدر: أ ف ب
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