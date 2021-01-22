مورينيو يوجه بوصلته نحو نجم ليفربول السابق

كشف تقرير صحفي إنكليزي، اليوم الخميس، عن رغبة توتنهام في تدعيم صفوفه بضم مهاجم جديد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، اليوم الخميس، إنَّ توتنهام تلقى ردًا صادمًا الصيف الماضي، من ساوثهامبتون، بأنَّ المهاجم داني إنجز، ليس للبيع بعدما أبدى السبيرز اهتمامه بضمه.



وينتهي عقد إنجز، 29 عامًا، مع ساوثهامبتون في صيف 2022، وبالتالي فإن الصيف المقبل، هو أفضل توقيت لبيعه، إذا اتخذ قرارًا بعدم تجديد عقده، خاصة مع اهتمام توتنهام بالحصول على خدماته مجدداً.



ومع إبداء إنجز، لاعب ليفربول السابق، رغبته في اللعب لفريق يشارك في دوري أبطال أوروبا، وتبقي موسم ونصف فقط على انتهاء عقده، يدرس توتنهام التقدم بعرض لضمه الصيف المقبل، إذا نجح الفريق في حجز مقعد مؤهلا لدوري الأبطال.



ويحظى إنجز بإعجاب كبير من جانب المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لتوتنهام، بعد أن سجل 27 هدفًا في البريميرليج منذ انطلاق الموسم الماضي.



في الوقت ذاته، يسعى ساوثهامبتون للإبقاء على إنجز فترة أطول من خلال تجديد عقده، ومنحه أعلى راتب في الفريق.