رياضة

بعد التقارير عن إلغاء أولمبياد طوكيو.. اليابان ترد

Lebanon 24
22-01-2021 | 15:00
A-
A+
Doc-P-786647-637468995293606902.jpg
Doc-P-786647-637468995293606902.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكدت اليابان التزامها تجاه تنظيم أولمبياد طوكيو هذا العام ونفت بشكل قاطع، اليوم الجمعة، تقريرا إعلاميا بشأن إلغائه.

ورغم إعلان اليابان حالة الطوارئ بسبب موجة ثالثة من تفشي وباء كورونا، تعهد منظمو الأولمبياد بالضغط لانطلاقها في موعدها المحدد في 23 يتموز القادم، بعد عام من موعد انطلاقها الأصلي بعدما تقرر  تأجيلها في آذار من العام الماضي.

وقال متحدث باسم الحكومة اليابانية، مانابو ساكاي، إنه "لا صحة" لتقرير صحيفة "التايمز" حول تركيز اليابان على إلغاء البطولة واستضافتها في الموعد التالي المتاح في 2032.

وأضاف ساكاي في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "ننفي بشكل قاطع هذا التقرير".

كما نفت اللجنة المنظمة للأولمبياد التقرير وقالت إن كل شركائها، بما فيهم الحكومة اليابانية واللجنة الأولمبية الدولية "يركزون" على استضافة البطولة في موعدها.

وفي رد فعل على التقرير أكدت اللجنة الأولمبية الأسترالية ونظيرتها الأميركية أنهما ستواصلان الاستعداد للبطولة وفقا للجدول المعلن.

وقال الرئيس التنفيذي للجنة الأولمبية الأسترالية، مات كارول، للصحفيين في سيدني اليوم الجمعة: "للأسف يجب علي الرد على شائعات لا أساس لها بإلغاء أولمبياد طوكيو، هذه الشائعات تتسبب في قلق الرياضيين".

واضاف أن "أولمبياد طوكيو قائمة. والشعلة سيتم إشعالها في 23 تموز 2021".

وكتبت كل من اللجنة الأولمبية الأميركية والكندية في "تويتر" أنهما لم تحصلا على أي معلومات بشأن عدم إقامة الأولمبياد كما هو محدد.

وأظهرت استطلاعات رأي مؤخرا أن نحو 80% من اليابانيين لا يريدون إقامة الأولمبياد الصيف المقبل بسبب مخاوف من زيادة عدد الرياضيين وتفشي الفيروس.

وفي مقابلة قبل ظهور تقرير "التايمز" قال توشيرو موتو، الرئيس التنفيذي للجنة اليابانية المنظمة للأولمبياد إنه يأمل أن يساهم النجاح في توزيع لقاحات ضد فيروس كورونا في إقامة بطولة آمنة في أكبر حدث رياضي عالمي.

وتمثل الأولمبياد خطوة كبيرة لليابان ولرئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا، الذي قال مطلع الأسبوع الحالي إن تنظيم البطولة "سيعيد الأمل والشجاعة للعالم".

بدوره أكد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، توماس باخ، التزامه بإقامة الأولمبياد في العام الحالي، في مقابلة مع وكالة كيودو للأنباء، يوم الخميس.

وأبلغ باخ وكالة كيودو: "في الوقت الحالي لا يوجد لدينا أي أسباب للتفكير في عدم انطلاق أولمبياد طوكيو في 23 يوليو في الملعب الأولمبي بطوكيو".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
15:30 | 2021-01-22
12:00 | 2021-01-22
09:00 | 2021-01-22
06:00 | 2021-01-22
23:00 | 2021-01-21
21:00 | 2021-01-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website