رياضة

كأس إيطاليا.. "لاتسيو" إلى ربع النهائي على حساب "بارما"

Lebanon 24
22-01-2021 | 23:00
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بلغ نادي "لاتسيو" ربع نهائي مسابقة كأس إيطاليا لكرة القدم، بعد فوزه الصعب على ضيفه "بارما" بنتيجة 2-1، أمس الخميس، بفضل هدف سجله حارس عرين الأخير سيموني كولومبي، بالخطأ في مرماه.

وافتتح "لاتسيو" التسجيل برأسية للاعب وسطه ماركو بارولو، في الدقيقة 23، إثر عرضية من أندرياس بيريرا، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس". 

ولكن "بارما" واصل ضغطه حتى أدرك التعادل عن طريق فالنتان ميهاليا، قبل 7 دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة.
 
وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة متجهة إلى التمديد، جاءت رأسية مهاجم "لاتسيو"، فيدات موريكي، في الدقيقة 90، لترتطم بالعارضة وترتد بحارس مرمى "بارما"، سيموني كولومبي، وتعانق شباكه معلنة عن فوز قاتل لـ"لاتسيو".

ويلعب "لاتسيو" في الدور ربع النهائي، مع "أتالانتا" الأربعاء المقبل
 
 
المصدر: أ ف ب
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