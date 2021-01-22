رياضة

"بيرنلي" يفجّر مفاجأة ويصعق "ليفربول" على أرضه في "البريميرليغ"!

Lebanon 24
22-01-2021 | 18:00
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فجّر نادي "بيرنلي" مفاجأة مدوية في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه على مضيفه "ليفربول" حامل اللقب بنتيجة 1-0 للتوقف سلسلة "ليفربول" المكونة من 68 مباراة متتالية في "البريميرليغ" بدون خسارة على أرضه في "أنفيلد".
 
وسجل آشلي بارنز الهدف الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 83، بعدما تعرض لخطأ من الحارس أليسون بيكر، ليفشل فريق المدرب يورغن كلوب في هزّ الشباك للمباراة الرابعة على التوالي في الدوري.

وسدد ديفوك أوريجي مهاجم "ليفربول" كرة في العارضة في الشوط الأول بعد انفراد تام بمرمى الحارس نيك بوك، كما أهدر زميله البديل روبرتو فيرمينو فرصة سهلة بعد الاستراحة.

ويحتل "ليفربول" المركز الرابع برصيد 34 نقطة وبفارق 6 نقاط عن "مانشستر يونايتد" المتصدر. وتقدم "بيرنلي" إلى المركز 16 وله 19 نقطة.

وهذا أول فوز "لبيرنلي" في "أنفيلد" منذ 46 عاماً.
 
 
المصدر: روسيا اليوم
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