رياضة

كأس إسبانيا.. "برشلونة" إلى ربع النهائي بصعوبة أمام "كورنيا" من الدرجة الثالثة! (فيديو)

Lebanon 24
22-01-2021 | 21:00
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 فاز "برشلونة" بنتيجة 2-0 على جاره "كورنيا" العنيد المنافس في الدرجة الثالثة وتأهل إلى دور الـ16 بكأس ملك إسبانيا لكرة القدم، بعد وقت إضافي. 
 
وأهدر "برشلونة" ركلتي جزاء في الوقت الأصلي إذ أنقذ الحارس رامون خوان الركلة الأولى من لاعب الوسط ميراليم بيانيتش في الشوط الأول ثم سدد عثمان ديمبلي الركلة الثانية في قدم الحارس البالغ عمره 21 عاماً في الدقيقة 80.

وعوّض ديمبلي ذلك بافتتاح التسجيل بتسديدة بعيد المدى في الدقيقة الثانية من الوقت الإضافي لمسها رامون خوان لكنّ التسديدة كانت قوية.

وحسم المهاجم الدنماركي مارتن بريثويت الفوز لـ"برشلونة" بعد طرد ألبرت إستييس لاعب "كورنيا".
 
المصدر: سكاي نيوز
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