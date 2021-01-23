تيباس: الوباء لن يؤثر على مصادر دخل الليغا

يرى رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (لا ليغا)، خافيير تيباس، أن فيروس كورونا "لن يؤثر كثيرا" على قيمة الحقوق السمعية والبصرية للمسابقة.وتعد الحقوق السمعية والبصرية الدخل الضخم الذي تبلغ قيمته حوالي 1.9 مليار يورو سنويا.وأكد ثقته في وجود بعض الجماهير في المدرجات "بنهاية الموسم".ويعتقد تيباس أنه "في ظل هذا الوضع، لا يمكن اقتراح عودة الجمهور إلى المدرجات، ولا حتى بنسبة ضئيلة".ويرى تيباس أن الأزمة التي أعقبت الوباء لن تعرض الأندية للخطر "لأن الغالبية العظمى منها تعلمت كيفية إعادة هيكلة الأجور".وواصل انتقاده الشديد لـ "دوري السوبر الأوروبي" للأندية، الذي رفضه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الخميس في بيان له.وذكر تيباس أن إسبانيا شهدت تطورا مهما فيما يتعلق بصناعة الرياضة، في حجم الأعمال على سبيل المثال.وأشار إلى أن هذه الصناعة توزع الثروة على عدد أكبر من المستفيدين "الاتحاد (الإسباني) ورياضات أخرى" وغيرهم.وأوضح أن "التنمية تعتمد قبل كل شيء على الرقمنة المرتبطة بالمجال السمعي والبصري".وتابع: "شبكات التواصل الاجتماعي أيضا حققت أرقاما مهمة للغاية في السنوات الـ5 الماضية، فغيرت الصناعة جذريا، والرقمنة تساعد هذا النمو".وعن شركة لاليجا تك (LaLiga Tech) كشف تيباس عن أن "العمل الذي قمنا به من 5 إلى 6 سنوات في الرقمنة، الذي ذهبنا فيه إلى أبعد من ذلك، إلى الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات التي استثمرنا فيها الكثير من الوقت وساعات عمل الموظفين والأموال" تم استثماره "في هذه الشركة التي نقدرها بـ 450 مليون يورو".وأكد تيباس: "لدينا تكنولوجيا من الدرجة الأولى، وعندما زارتنا وزيرة الدولة للرقمنة والذكاء الاصطناعي الإسبانية، انبهرت بما رأته. لم تكن تتخيل ما هو موجود في لاليجا في هذا المجال".وبسؤاله عن منصة أو تي تي (OTT) (البث الصوتي المرئي عبر الإنترنت)، قال إن "'LaLiga Sports TV' هي منصة OTT الخاصة بـ 'لاليجا' في إسبانيا".وأردف: "لم نصل بعد إلى نقطة الربحية، لكننا واثقون من سنصل إليها على الفور، في عام واحد بالتأكيد".وأضاف: "تشير التقديرات إلى أنه بحلول عام 2030، ستتم مشاهدة 80% من المسابقات الرياضية على منصات OTT، وعلينا أن نكون مستعدين".وبسؤاله عن تأثير الوباء على الشركات التي ستتقدم للحصول على حقوق البث التلفزيوني لـ (لاليغا)، قال تيباس: "الوباء موجود منذ ما يقرب من عام، ويعرف المشغلون بالفعل الآثار".وأردف قائلا: "لكن ما يجب تقييمه هو الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الوباء، مضيفا: "مبدئيا، لا أرى أنه سيؤثر كثيرا على قيمة الحقوق؛ وسنرى السوق".وعن اقتراح عودة الجماهير، أكد تيباس أن "حضورهم جزء مهم للغاية فيما يتعلق ببيع التذاكر، وفي هذا الوضع لا يمكن التفكير في العودة إلى الملاعب، ولا حتى الحد الأدنى من الحضور".وأوضح أنه بعد أسبوعين أو 3، سيتم تقييم الأمور اعتمادا على البيانات المتاحة.وحول أزمات الأندية بشأن الرواتب، أكد تيباس أن "الغالبية العظمى تمكنت من إعادة هيكلة الأجور".وشدد على أنه "عندما تعلم أنك ستتكبد خسائر، فإن الشيء المهم هو تقليل النفقات حتى تصل إلى أقل حد، ومعرفة كيف ستمولها، لأن الخسائر يجب أن يتم تمويلها من قبل شخص ما".وواصل تيباس حديثه بقوله: "كنت أحاول إقناع المجتمع لفترة طويلة أن هذه صناعة مهمة للغاية لهذا البلد".وختم قائلا: "يعرف قطاع الأعمال هذا بالفعل، وهو واع تماما لذلك، والمجال السياسي أيضا، يعلم أننا قطاع اقتصادي مهم للغاية لهذا البلد".