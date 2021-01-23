السوبر الإماراتي.. "شباب الأهلي" بطلاً على حساب "الشارقة" (فيديو)

تُوّج نادي "شباب الأهلي دبي" بطلاً لكأس السوبر الإماراتي (كأس سوبر الخليج العربي) للمرة الخامسة في تاريخه، بفوزه في اللحظة الأخيرة على نادي "الشارقة" 1-0، أمس الخميس، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد "آل مكتوم" بنادي "النصر" في دبي.

وأحرز محمد مرزوق هدفاً في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع ليمنح "فرسان دبي" لقب "كأس سوبر الخليج العربي" للمرة الخامسة في تاريخ الفريق.



وحقق "شباب الأهلي" أول ألقاب الموسم الحالي، بعدما كان الطرف الأفضل في اللقاء من الجوانب كافة، بينما اعتمد "الشارقة" على الدفاع واللعب على الهجمات المرتدة من دون أي فرصة محققة ليحقق "فرسان دبي" اللقب ويعادل العين الأكثر تتويجاً باللقب برصيد 5 ألقاب.