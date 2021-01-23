عشية مباراة "مان يونايتد".. كلوب يقرّ بفشله!

أقرّ الألماني يورغن كلوب، مدرب نادي "ليفربول" الإنكليزي، بفشله في إيصال رسالة لفريقه بشأن الطريقة التي يريد تطبيقها وسط محاولاته لإحياء موسمه، بعد سلسلة من النتائج السلبية في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وبحسب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم" عن وكالة "رويترز"، فإنّ "ليفربول" لم يتذوق طعم الفوز في آخر 5 مباريات في الدوري الإنكليزي، وكانت الخسارة 0-1 أمام "بيرنلي"، يوم الخميس الماضي، أول هزيمة لـ"الريدز" على ملعبه "آنفيلد" منذ ما يقارب الـ 4 سنوات.



وبات "الريدز" متأخراً بفارق 6 نقاط عن متصدر الدوري الإنكليزي، الغريم "مانشستر يونايتد"، الذي سيواجهه غداً الأحد، في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنكليزي.