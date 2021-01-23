رياضة

عشية مباراة "مان يونايتد".. كلوب يقرّ بفشله!

Lebanon 24
23-01-2021 | 21:00
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أقرّ الألماني يورغن كلوب، مدرب نادي "ليفربول" الإنكليزي، بفشله في إيصال رسالة لفريقه بشأن الطريقة التي يريد تطبيقها وسط محاولاته لإحياء موسمه، بعد سلسلة من النتائج السلبية في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.
 
وبحسب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم" عن وكالة "رويترز"، فإنّ "ليفربول" لم يتذوق طعم الفوز في آخر 5 مباريات في الدوري الإنكليزي، وكانت الخسارة 0-1 أمام "بيرنلي"، يوم الخميس الماضي، أول هزيمة لـ"الريدز" على ملعبه "آنفيلد" منذ ما يقارب الـ 4 سنوات.

وبات "الريدز" متأخراً بفارق 6 نقاط عن متصدر الدوري الإنكليزي، الغريم "مانشستر يونايتد"، الذي سيواجهه غداً الأحد، في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنكليزي.
 
وقال كلوب في مؤتمر صحافي عقده عشية المباراة المرتقبة: "عندما لا تسير الأمور على أرض الملعب كما نريد، فهناك مشكلة"، وأضاف: "أتفهم من المشكلة أن الأشياء التي طلبتها من اللاعبين لم أوضحها بشكل كافٍ، لذا يجب أن أغير طريقتي في إبلاغهم، ويجب أن نغيّر طريقة اللعب".

وتابع: "يجب أن نعمل على بناء الثقة، ولم تفلح الجهود في الثلث الأخير من الملعب في المباريات الماضية".

وقال: "لم نحقق النتائج المطلوبة منذ أسابيع، وبعض الأجزاء من اللعب كانت جيدة، وأخرى لم تكن كذلك، لذا يجب أن نتمسك بالشق الجيد ونحسن بقية الأمور".

وعن مواجهة "مانشستر يونايتد"، علق كلوب قائلاً: "نريد الفوز بالتأكيد، والمباراة ستحسم ليلة الأحد، وسنختار التشكيلة على هذا الأساس، ويجب أن نلعب بشكل جيد جدا لأن يونايتد يمر بفترة متميزة".
المصدر: روسيا اليوم
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