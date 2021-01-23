رياضة

الدوري الفرنسي.. "سان جيرمان" يعزّز صدارته برباعية أمام "مونبلييه"

Lebanon 24
23-01-2021 | 23:00
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عزز نادي "باريس سان جيرمان" صدارته للدوري الفرنسي لكرة القدم، بفوزه على ضيفه "مونبلييه" برباعية نظيفة، أمس الجمعة، في افتتاح المرحلة الـ21 من الدوري.

وتناوب على تسجيل رباعية الفريق الباريسي، الدولي الفرنسي كيليان مبابي (هدفان)، والبرازيلي نيمار، والأرجنتيني ماورو ايكاردي، في الدقائق 34، 64، 60، و61 على التوالي.

وأكمل "مونبلييه" المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 19، بعد طرد حارس مرماه، السويسري يوناس أوملان.

ورفع فريق العاصمة الفرنسية رصيده إلى 45 نقطة في صدارة الـ"ليغ 1"، متقدما بفارق 3 نقاط على "ليل" الثاني، الذي يحل ضيفا ثقيلاً على "رين"، غداً الأحد.

في المقابل، تجمد رصيد "مونبلييه"، الذي مني بالخسارة التاسعة هذا الموسم، عند 28 نقطة في المركز الـ11.
المصدر: روسيا اليوم
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