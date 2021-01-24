12
o
بيروت
7
o
طرابلس
13
o
صور
12
o
جبيل
12
o
صيدا
12
o
جونية
12
o
النبطية
3
o
زحلة
3
o
بعلبك
12
o
بشري
12
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
رياضة
ريال مدريد يصدر بيانا رسميا بشأن صفقة حكيمي
Lebanon 24
24-01-2021
|
06:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدر نادي ريال مدريد، بيانا رسميا، اليوم السبت، حول الأنباء المثارة بشأن صفقة انتقال المدافع المغربي أشرف حكيمي إلى صفوف فريق إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم.
وانتقل أشرف حكيمي (22 عاما) من ريال مدريد إلى إنتر ميلان في الصيف الماضي مقابل 40 مليون يورو، مقسمة إلى دفعات، ولم يسدد "النيراتزوري" الدفعة الأولى حتى الآن.
وذكرت تقارير إيطالية، أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، طلب من إنتر ميلان، ضمانات إضافية على دفع أموال صفقة حكيمي في موعدها، وهدد بالعمل على إعادة اللاعب إلى صفوف الفريق الملكي، في حال الإخلال بالاتفاق.
وقال ريال مدريد في بيان رسمي: "فيما يتعلق بالمعلومات التي نشرتها صحيفة كوريري ديللو سبورت، حول التوترات المزعومة بين النادي وإنتر ميلان، يريد ريال مدريد التصريح بأن المعلومات المذكورة خاطئة تماما".
وأضاف "لم يقدم ريال مدريد في أي وقت، الطلب المزعوم بضمانات من إنتر ميلان، كما ورد في الأنباء المنشورة.. شروط انتقال اللاعب إلى إنتر، تأتي في إطار العلاقات التعاقدية المعتادة بين أندية كرة القدم، كما أن ريال مدريد حافظ دائما على علاقات ممتازة مع إنتر كفريق تاريخي وصديق للملكي".
تابع
الأكثر قراءة
هذه الأبراج سيكون الحظ حليفها في الـ2021
Lebanon 24
هذه الأبراج سيكون الحظ حليفها في الـ2021
10:30 | 2021-01-23
23/01/2021 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
منخفض جوّي بارد آتٍ قريباً.. وهذا طقس الويك اند!
Lebanon 24
منخفض جوّي بارد آتٍ قريباً.. وهذا طقس الويك اند!
12:03 | 2021-01-23
23/01/2021 12:03:41
Lebanon 24
Lebanon 24
فيروز تحضر "الكنافة".. فيديو متداول يحصد آلاف المشاهدات!
Lebanon 24
فيروز تحضر "الكنافة".. فيديو متداول يحصد آلاف المشاهدات!
15:00 | 2021-01-23
23/01/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كارين رزق الله تثير الجدل بصورة لها.. حامل؟
Lebanon 24
كارين رزق الله تثير الجدل بصورة لها.. حامل؟
17:09 | 2021-01-23
23/01/2021 05:09:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وأخيراً "بُشرى سارة".. ثغرة قد تعطّل كورونا!
Lebanon 24
وأخيراً "بُشرى سارة".. ثغرة قد تعطّل كورونا!
18:00 | 2021-01-23
23/01/2021 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
09:00 | 2021-01-24
قيمتها 3.5 مليون دولار.. ساعات ومجوهرات الثنائي رونالدو وجورجينا
23:00 | 2021-01-23
الدوري الفرنسي.. "سان جيرمان" يعزّز صدارته برباعية أمام "مونبلييه"
21:00 | 2021-01-23
عشية مباراة "مان يونايتد".. كلوب يقرّ بفشله!
18:00 | 2021-01-23
صفقة غريبة.. "لاتسيو يتعاقد مع شاب "لم يلعب كرة القدم أبداً"
15:00 | 2021-01-23
آسيا.. تحديد موعد سحب قرعة بطولتَيْ "دوري الأبطال" و"كأس الاتحاد"
12:00 | 2021-01-23
السوبر الإماراتي.. "شباب الأهلي" بطلاً على حساب "الشارقة" (فيديو)
فيديو
تسجيلات بصوت عبد الحليم حافظ تكشف حقيقة زواجه من سعاد حسني (فيديو)
Lebanon 24
تسجيلات بصوت عبد الحليم حافظ تكشف حقيقة زواجه من سعاد حسني (فيديو)
21:00 | 2021-01-23
24/01/2021 09:31:32
Lebanon 24
Lebanon 24
فيروز تحضر "الكنافة".. فيديو متداول يحصد آلاف المشاهدات!
Lebanon 24
فيروز تحضر "الكنافة".. فيديو متداول يحصد آلاف المشاهدات!
15:00 | 2021-01-23
24/01/2021 09:31:32
Lebanon 24
Lebanon 24
قصّة مؤثرة.. كلبة وفية تنتظر صاحبها أمام المستشفى لأيام! (فيديو)
Lebanon 24
قصّة مؤثرة.. كلبة وفية تنتظر صاحبها أمام المستشفى لأيام! (فيديو)
15:00 | 2021-01-23
24/01/2021 09:31:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact