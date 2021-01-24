رياضة

قيمتها 3.5 مليون دولار.. ساعات ومجوهرات الثنائي رونالدو وجورجينا

Lebanon 24
24-01-2021 | 09:00
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إلى جانب تألقه في عالم كرة القدم، يشتهر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بحبه لامتلاك المجوهرات باهظة الثمن، والساعات الفاخرة.

ويمتلك نجم يوفنتوس الإيطالي وصديقته جورجينا رودريغيز وفق تقديرات صحيفة "ذا صن" البريطانية مجوهرات تبلغ قيمتها 3.5 مليون دولار أميركي.
ومن بين الممتلكات الباهظة لرونالدو، ساعة فرانك مولر مرصعة بـ424 ماسة بيضاء، تقدّر قيمتها بأكثر من 164 ألف دولار، ارتداها في العام 2018 في مؤتمر صحفي عندما لعب يوفنتوس مع نادي "الدون" القديم مانشستر يونايتد.
ووفق ما ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، فإن رونالدو شوهد وهو يرتدي طرازا محدود الإصدار من ساعات شركة "جاكوب"، تبلغ قيمتها 13 ألف دولار، مزينة بنحو 15 قيراطا من الألماس.
كذلك ظهر نجم ريال مدريد السابق مرتديا ساعة "رولكس جي إم تي ماستر آيس"، قيمتها 52 ألف دولار، في حفل جوائز "غلوب سوكر" الأخيرة.
وإلى جانب الساعات الفاخرة، ارتدى رونالدو في أكثر من مناسبة خواتم من الألماس، تفوق قيمتها آلاف الدولارات.
وأشارت تقارير إعلامية إلى أن رونالدو اختار في عام 2013، زوجا من الأقراط المرصعة بالألماس الأسود ليزين أذنيه يصل ثمنهما إلى 137 ألف دولار.

وقدّم رونالدو لصديقته جورجينا عددا من الهدايا باهظة الثمن، إذ أهداها مرة خاتما قيمته 841 ألف دولار، مزين بالياقوت والألماس.
وفي العام الماضي، تألقت جورجينا بساعة "باتيك فيليب توينتي 4" التي تصل قيمتها لـ45 ألف دولار، والمصنوعة من الذهب عيار 18 قيراطا، وذات الإطار الماسي.
وبينما كانت الساعة تزين معصمها، كانت جورجينا ترتدي أيضا ثلاثة أساور من الألماس تبلغ قيمة كل منها 34 ألف دولار.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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