رياضة

6 ملايين يورو.. عرض مغر لرونالدو من شركة عربية وهكذا جاء رده!

Lebanon 24
24-01-2021 | 15:00
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كشفت صحيفة "ديلي تليغراف"، أن نجم يوفنتوس، الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، رفض عرضا مغريا للترويج لإحدى شركات السياحة بالمملكة العربية السعودية.

وذكرت الصحيفة البريطانية، أن رونالدو تلقى عرضا قيمته 6 ملايين يورو من شركة سياحية سعودية بهدف الترويج لحملتها في البلاد، لكن النجم البرتغالي رفض هذا العرض.

ووفقا للمصدر، فإن الاتفاق على الحملة الترويجية، كان سيلزم رونالدو بالسفر بشكل متكرر إلى السعودية واستخدام صورته في جميع الإعلانات الترويجية.

وأشارت الصحيفة إلى أن ممثلي الشركة السعودية تواصلوا أيضا مع مهاجم برشلونة، ليونيل ميسي، لكن إجابة الأرجنتيني ما زالت مجهولة.

تجدر الإشارة إلى أن رونالدو، الذي أصبح يوم الأربعاء الماضي، أفضل هداف في تاريخ كرة القدم، يتقاضى 31 مليون يورو سنويا من فريقه يوفنتوس، كما يحصل على أموال طائلة من الإعلانات.
المصدر: روسيا اليوم
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