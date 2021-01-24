شركة ليبرتي ميديا تعمل على جمع المزيد من المال

كشف موقع Motorsport.com ان شركة ليبرتي ميديا التي تملك الحقوق التجاربة للفورمولا 1 قد إنشأت شركة منفصلة لجمع الأموال تسمى Liberty Media Acquisition Corporation أو LMAC. سيقود الشركة الجديدة غريغ مافي الذي هو الرئيس التنفيذي لشركة Liberty Media. وتابع الموقع انه سيتم ربط LMAC قانونيًا بمجموعة Formula One Group وبالتالي قد يكون للأموال التي يتم جمعها صلة بأنشطة الفورمولا 1. يُذكر ان ليبرتي ميديا كانت قد اشترت الفورمولا 1 في 2016 بمبلغ بلغ حوالي 8 مليار دولار.