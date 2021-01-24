رياضة

الاتحاد الدولي للتنس يرفض رفع الإيقاف عن الأوكرانية ياسترمسكا

Lebanon 24
24-01-2021 | 21:00
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أعلن الاتحاد الدولي للتنس أنه رفض الطلب الذي تقدمت به اللاعبة الأوكرانية ديانا ياسترمسكا لرفع الإيقاف المؤقت الذي فرضته الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا) عليها في وقت سابق من يناير الجاري.

وفُرض الإيقاف المؤقت على المصنفة 29 عالمياً في 7 كانون الثاني، بعد أن تحققت "وادا" من وجود مواد محظورة رياضياً في عينتها بناء على فحص خارج المنافسات.

وسُحبت العينة من ياسترمسكا البالغة من العمر 20 عاماً في تشرين الثاني، وعثر مختبر في مونتريال يتبع للوكالة على آثار لمادة ميسترولون المدرجة على قائمة المواد المحظورة رياضياً.

وقال الاتحاد الدولي للتنس في بيانه أن "رئيس محكمة مستقلة شكلت للنظر في القضية رفض الطلب الذي تقدمت به ديانا ياسترمسكا لرفع الإيقاف المؤقت المفروض عليها في 7 كانون الثاني طبقاً لبرنامج مكافحة المنشطات في التنس".

ونفت ياسترمسكا استخدام أي مواد محفزة للأداء وتعتقد أن الاختبار الإيجابي كان بسبب "تلوث".

وسافرت اللاعبة الأوكرانية الشابة إلى مدينة ملبورن الأسترالية أملاً في المنافسة في بطولة أستراليا المفتوحة التي تنطلق في 8 شباط المقبل بعد أن تقدمت بطلب رفع الإيقاف.

وقال الاتحاد الدولي للتنس أن بوسع اللاعبة الموقوفة الطعن في قراره الأخير أمام محكمة التحكيم الرياضية أو "وادا" أو المركز الوطني لمكافحة العقاقير في أوكرانيا.
المصدر: الشرق
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