بطولة القتال النهائي.. مكغريغور يسقط بالضربة القاضية للمرة الأولى

ثأر المقاتل الأميركي داستن بورييه من خصمه الأيرلندي كونور مكغريغور وفاز عليه بالضربة القاضية في بطولة القتال النهائي "يو أف سي 257" في إمارة أبوظبي.



وأنهى بورييه النزال بعد دقيقتين و32 ثانية من الجولة الثانية، بعدما سدد سلسلة لكمات على وجه مكغريغور الذي سقط أرضاً، ليوقف الحكم النزال ويعلن فوز الأميركي، وخسارة الأيرلندي بالضربة القاضية للمرة الأولى في مسيرته.

وكان بورييه قد خسر أمام مكغريغور في النزال الذي جمع بينهما في أيلول عام 2014.



وحقق المقاتل الأميركي فوزه رقم 27 في مسيرته الاحترافية مقابل 6 هزائم، في حين مُني مكغريغور بخسارته الخامسة في 27 نزالاً.