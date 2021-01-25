كارثة كروية.. مصرع 4 لاعبين ورئيس ناد لكرة القدم إثر تحطم طائرة (صورة)

لقي رئيس نادي بالماس ريجاتاس البرازيلي لكرة القدم، و4 من لاعبي الفريق مصرعهم، صباح أمس الأحد، إثر سقوط طائرتهم.ووقع الحادث عند الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي، وسقطت الطائرة بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار "بورتو ناسيونال".وقال نادي بالماس فريق الدرجة الرابعة البرازيلي، عبر حسابه على موقعه "إنستغرام"، إن الطائرة الصغيرة كان على متنها كل من، لوكاس مييرا رئيس النادي، والرباعي: لوكاس براكسيديس، غيليرمي نوي، رانولي، وماركوس موليناري، إضافة إلى الطيار المعروف باسم "القائد فاغنر".