رياضة

كارثة كروية.. مصرع 4 لاعبين ورئيس ناد لكرة القدم إثر تحطم طائرة (صورة)

Lebanon 24
25-01-2021 | 09:00
A-
A+
Doc-P-787426-637471570911413828.jpg
Doc-P-787426-637471570911413828.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لقي رئيس نادي بالماس ريجاتاس البرازيلي لكرة القدم، و4 من لاعبي الفريق مصرعهم، صباح أمس الأحد، إثر سقوط طائرتهم.

ووقع الحادث عند الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي، وسقطت الطائرة بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار "بورتو ناسيونال".

وقال نادي بالماس فريق الدرجة الرابعة البرازيلي، عبر حسابه على موقعه "إنستغرام"، إن الطائرة الصغيرة كان على متنها كل من، لوكاس مييرا رئيس النادي، والرباعي: لوكاس براكسيديس، غيليرمي نوي، رانولي، وماركوس موليناري، إضافة إلى الطيار المعروف باسم "القائد فاغنر".
 
 



وكانت الطائرة في طريقها إلى مدينة غويانيا عاصمة ولاية غوياس التي كان من المقرر أن تستضيف مباراة فريق "بالماس ريجاتاس" ومضيفه "فيلا نوفا"، غدا الاثنين.

وأعاد هذا الحادث إلى الذاكرة فاجعة تحطم طائرة نادي تشابيكوينسي البرازيلي في عام 2016، والتي أدت إلى مصرع الغالبية العظمى من لاعبي الفريق وطاقمه الفني والإداري.
المصدر: وكالات
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
23:00 | 2021-01-24
21:00 | 2021-01-24
18:00 | 2021-01-24
15:00 | 2021-01-24
12:00 | 2021-01-24
09:00 | 2021-01-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website