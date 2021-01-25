رياضة

الدوري الإسباني.. "برشلونة" يتفوّق على "إلتشي" بثنائية (فيديو)

Lebanon 24
25-01-2021 | 18:00
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فاز نادي "برشلونة" على مضيفه "إلتشي" بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي جمعهما، أمس الأحد، في إطار منافسات الجولة 20 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ووقّع على هدفي الفريق الكتالوني كل من اللاعبين، الهولندي فرينكي دي يونغ، وريكي بويج، في الدقيقتين 39 و89 على الترتيب، من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب "مانويل مارتينيز فاليرو" بمدينة إلتش.
 
ورفع "برشلونة" رصيده بعد هذا الفوز، إلى 37 نقطة حصدها من 19 مباراة، وتقدم إلى المركز الثالث في جدول ترتيب "الليغا".

في المقابل، تجمد رصيد "إلتشي" عند 17 نقطة، ويقبع في المركز 19 قبل الأخير.
المصدر: روسيا اليوم
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