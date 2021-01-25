رياضة

"الفراعنة" إلى ربع نهائي مونديال اليد.. وروسيا تودّع البطولة

Lebanon 24
25-01-2021 | 23:00
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بلغ المنتخب المصري الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم لكرة اليد المقامة حالياً على أرضه، عقب تعادله مع نظيره السلوفيني 25-25، في اللقاء الذي جمعهما، أمس الأحد.

واحتلّ منتخب "الفراعنة" المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، وتأهل رسمياً إلى دور الثمانية الكبار.
 
وكان منتخب مصر ينتظر هدية من نظيره الروسي من خلال الفوز على السويد، لكي يتجنّب مواجهة منتخب الدنمارك، حامل اللقب ومتصدر المجموعة الثانية، في الدور ربع النهائي، ولكن ذلك لم يتحققن حيث ودّع المنتخب الروسي البطولة من الدور الرئيسي لدور المجموعات، وانتزع منتخب السويد صدارة المجموعة.
 
وتكبّد منتخب روسيا خسارة كبيرة أمام نظيره السويدي بفارق 14 هدفاً، بواقع 20-34، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد.

وتوقف رصيد روسيا عند 5 نقاط، واكتفى بالمركز الرابع في ترتيب المجموعة الرابعة، وخرج من دائرة المنافسة على لقب البطولة.

بينما رفع منتخب السويد رصيده إلى 8 نقاط، وانتزع صدارة المجموعة من نظيره المصري.  
 
 
 

المصدر: روسيا اليوم
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