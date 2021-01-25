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رياضة
الدوري الإسباني.. "أتلتيكو" يقلب تأخّره إلى فوز أمام "فالنسيا" (فيديو)
Lebanon 24
25-01-2021
|
21:00
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قلب فريق "أتلتيكو مدريد" تأخره بهدف إلى فوز على ضيفه "فالنسيا" بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما، أمس الأحد، في إطار منافسات الجولة 20 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وفاجأ الصربي أوروش راتشيتش لاعب خط وسط "فالنسيا"، أصحاب الأرض بهدف سريع، سجله في الدقيقة 11 من انطلاق صافرة البداية.
لكنّ رد أصحاب الأرض "الروخي بلانكوس" جاء قاسياً على فريق "الخفافيش" بتسجيله 3 أهداف متتالية، عبر كلّ من البرتغالي جواو فيليكس، والأوروغوياني لويس سواريز، الأرجنتيني أنخيل كوريا، في الدقائق 23، 54، و72 على الترتيب، من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في العاصمة مدريد.
ورفع سواريز رصيده إلى 12 هدفاً ليتقاسم بذلك صدارة هدافي "الليغا"، مع المهاجم المغربي المتألق يوسف النصيري، الذي قاد فريقه "إشبيلية" إلى الفوز على ضيفه "قادش" 3-0 في المباراة التي جمعتهما يوم السبت، بتسجيله ثلاثية "هاتريك"، وهي الثانية له بقميص الفريق الأندلسي.
ورفع "أتلتيكو مدريد" رصيده إلى 47 نقطة حصدها من 18 مباراة، ويتربع على عرش صدارة الدوري، بفارق 7 نقاط عن أقرب ملاحقيه جاره "ريال مدريد"، الذي لعب 19 مباراة.
بينما تجمد رصيد "فالنسيا" عند 20 نقطة، ويشغل المركز 14على سلم ترتيب "الليغا".
المصدر:
روسيا اليوم
رياضة
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