نيمار يثير الجدل...اختيارات "غريبة" وتجاهل لزميله السابق

أثارت اختيارات البرازيلي نيمار الجدل، لأفضل تشكيلة في تاريخ باريس سان جيرمان الذي يحتفل بمرور 50 عاما على تأسيسه، ولم تضم التشكيلة هداف النادي التاريخي الأوروغواياني إدينسون كافاني.وفاجأ نيمار الجميع بغرابة اختياراته، إذ انتقى في حراسة المرمى، زميله السابق، جيانلويجي بوفون، رغم أن الإيطالي المخضرم لم يلعب سوى موسم واحد، بقميص بي إس جي.ومالت اختياراته لصالح أبناء بلاده، حيث وقع اختياره على رباعي الدفاع "داني ألفيس، ماكسويل، دافيد لويز، أليكس"، وفي الوسط نيني، مع الإنجليزي ديفيد بيكهام، والإيطالي تياغو موتا.وفي الهجوم، اختار نيمار مواطنه رونالدينيو، مع الليبيري جورج وايا، والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش.