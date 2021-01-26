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رياضة
نيمار يثير الجدل...اختيارات "غريبة" وتجاهل لزميله السابق
Lebanon 24
26-01-2021
|
06:00
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أثارت اختيارات البرازيلي نيمار الجدل، لأفضل تشكيلة في تاريخ باريس سان جيرمان الذي يحتفل بمرور 50 عاما على تأسيسه، ولم تضم التشكيلة هداف النادي التاريخي الأوروغواياني إدينسون كافاني.
وفاجأ نيمار الجميع بغرابة اختياراته، إذ انتقى في حراسة المرمى، زميله السابق، جيانلويجي بوفون، رغم أن الإيطالي المخضرم لم يلعب سوى موسم واحد، بقميص بي إس جي.
ومالت اختياراته لصالح أبناء بلاده، حيث وقع اختياره على رباعي الدفاع "داني ألفيس، ماكسويل، دافيد لويز، أليكس"، وفي الوسط نيني، مع الإنجليزي ديفيد بيكهام، والإيطالي تياغو موتا.
وفي الهجوم، اختار نيمار مواطنه رونالدينيو، مع الليبيري جورج وايا، والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش.
وتجاهل نيمار تماما زميله السابق، إدينسون كافاني، الهداف التاريخي للنادي الباريسي، الذي لعب بجواره ثلاثة مواسم، قبل رحيله إلى مانشستر يونايتد.
وشهدت تلك الفترة خلافا حادا بين نيمار وكافاني ظهر جليا خلال إحدى المباريات في صراعهما داخل الملعب على من يقوم بتسديد ركلة جزاء احتسبت للفريق.
وعاش كافاني سنوات من المجد في "حديقة الأمراء" بات خلالها الهداف التاريخي للنادي بعدما سجل نحو 200 هدف، ليصبح أول لاعب في تاريخ النادي يصل لهذا العدد من الأهداف، ويتجاوز الهداف السابق للنادي، المخضرم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم ميلان الإيطالي حاليا.
المصدر: روسيا اليوم
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