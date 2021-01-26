رياضة

بعد إعلان إصابته بكورونا.. تراجع حالة زيدان الصحية وهذه أعراضه

Lebanon 24
26-01-2021 | 12:00
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كشف تقرير لصحيفة "سبورت" الإسبانية عن تراجع الحالة الصحية للفرنسي زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد.

وحسب الصحيفة الإسبانية، فإن أعراض مثل السعال والحرارة بدأت تظهر لدى زيدان بعد مرور 3 أيام من تواجده في العزل المنزلي، رغم إعلان النادي الملكي يوم الجمعة الماضي أن مدربه لا يعاني من أية أعراض مرافقة لإصابته بكورونا.

وأضافت الصحيفة، أن الحالة الصحية لزيدان تراجعت، وبالتالي ستتأخر عودته لقيادة ريال مدريد لفترة أطول من المتوقع.

وأوضحت الصحيفة، أن البروتوكول الصحي للاتحاد الإسباني لكرة القدم ينص على أن المدة الأقل للبقاء في المنزل هي 10 أيام، ومن ثم يعود المصاب للعمل بعد ظهور اختبارين سلبيين لفيروس كورونا، طالما أنه لم تظهر عليه أي أعراض، ولكن مع الوضع الحالي لزيدان يمكن أن تزيد المدة.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه يجب أن تزول أعراض الإصابة أولا عن الحالة المصابة، قبل 3 أيام على الأقل من إجراء اختبار جديد للكشف عن الفيروس سريع الانتشار.
المصدر: روسيا اليوم
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