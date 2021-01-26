رياضة

حارس الأرجنتين التاريخي يسخر من ميسي.. بتصريح "ناري"

Lebanon 24
26-01-2021 | 15:00
A-
A+
Doc-P-787749-637472451487379225.jpg
Doc-P-787749-637472451487379225.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أطلق حارس مرمى الأرجنتين التاريخي، هوغو أورلاندو جاتي، الذي سبق أن هاجم نجم برشلونة ليونيل ميسي مرارا، تصريحا جديدا سخر فيه بشدة من "البرغوث".

وأشار هوغو إلى فوز برشلونة على مضيفه إلتشي بهدفين دون رد، الأحد، ضمن منافسات الأسبوع العشرين من الدوري الإسباني، مع غياب نجم "البلوغرانا"، الأرجنتيني ميسي، بداعي الإيقاف.
وقال هوغو ساخرا من ميسي: "في كل مرة يلعب فيها برشلونة دون ميسي.. يحقق الفوز".
وأضاف: "غياب ميسي يجعل الفريق الكتالوني يستغل نقاط القوة لديه"، حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وسبق لهوغو أن هاجم ميسي خلال تصريحات سابقة، إذ صرّح في إحدى لقاءاته مع إذاعة "لاريد" الأرجنتينية قائلا: "لو لعب ميسي في وقت مارادونا وبيليه، لكان على مقاعد البدلاء، وما كان ليتألق مثلما يفعل الآن".
وتابع قائلا: "إن أعظم لاعب في تاريخ كرة القدم هو دون أدنى شك بيليه ويأتي بعده ألفريدو دي ستيفانو، وكرويف ومارادونا، ولو كان ميسي وبقية لاعبو البارسا في وقتهم، لكانوا على مقاعد الاحتياط".
المصدر: سكاي نيوز عربية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
18:00 | 2021-01-26
12:00 | 2021-01-26
09:00 | 2021-01-26
06:00 | 2021-01-26
23:00 | 2021-01-25
21:00 | 2021-01-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website