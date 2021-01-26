حارس الأرجنتين التاريخي يسخر من ميسي.. بتصريح "ناري"

أطلق حارس مرمى الأرجنتين التاريخي، هوغو أورلاندو جاتي، الذي سبق أن هاجم نجم برشلونة ليونيل ميسي مرارا، تصريحا جديدا سخر فيه بشدة من "البرغوث".



وأشار هوغو إلى فوز برشلونة على مضيفه إلتشي بهدفين دون رد، الأحد، ضمن منافسات الأسبوع العشرين من الدوري الإسباني، مع غياب نجم "البلوغرانا"، الأرجنتيني ميسي، بداعي الإيقاف.

وقال هوغو ساخرا من ميسي: "في كل مرة يلعب فيها برشلونة دون ميسي.. يحقق الفوز".

وأضاف: "غياب ميسي يجعل الفريق الكتالوني يستغل نقاط القوة لديه"، حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.



وسبق لهوغو أن هاجم ميسي خلال تصريحات سابقة، إذ صرّح في إحدى لقاءاته مع إذاعة "لاريد" الأرجنتينية قائلا: "لو لعب ميسي في وقت مارادونا وبيليه، لكان على مقاعد البدلاء، وما كان ليتألق مثلما يفعل الآن".

وتابع قائلا: "إن أعظم لاعب في تاريخ كرة القدم هو دون أدنى شك بيليه ويأتي بعده ألفريدو دي ستيفانو، وكرويف ومارادونا، ولو كان ميسي وبقية لاعبو البارسا في وقتهم، لكانوا على مقاعد الاحتياط".