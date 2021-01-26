رياضة

الدوري السعودي.. "الهلال" بطلاً للشتاء رغم التعادل مع "الفيصلي" (فيديو)

Lebanon 24
26-01-2021 | 21:00
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فرض نادي "الفيصلي" التعادل على ضيفه نادي "الهلال" بنتيجة 1-1، في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس الإثنين، على ستاد "مدينة الملك سلمان" في المجمعة شمالي العاصمة السعودية الرياض، ضمن الجولة 15 من الدوري السعودي لكرة القدم (دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين). 
 
وعلى الرغم من تعثر "الهلال" بالتعادل إلا أنّه نجح بخطف لقب "بطل الشتاء" الرمزي بعد محافظته على صدارة الترتيب مع نهاية القسم الأوّل من الدوري.

وعند الدقيقة 20 نجح مهاجم "الهلال" الفرنسي بافتيمبي غوميز في افتتاح التسجيل بعدما حوّل عرضية زميله البيروفي آندري كاريليو برأسه لتسكن شباك الحارس مصطفى ملائكة.
 
وفي الشوط الثاني فرض "الفيصلي" سيطرته وكثّف هجومه ونجح مهاجمه جوليو تافاريس بتسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 83 عن طريق ركلة جزاء.
 


وبهذه النتيجة ارتفع رصيد "الهلال" إلى 30 نقطة ليتصدر الترتيب، فيما ارتفع رصيد "الفيصلي" إلى 16 نقطة ليبقى في المركز 12 بالتساوي مع "الرائد" صاحب المركز 13. 
 
 
 
المصدر: العربية

رياضة

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