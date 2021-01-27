الدوري الإنكليزي.. "السيتي" يعتلي الصدارة بخماسية في شباك "بروميتش" (فيديو)

اعتلى نادي "مانشستر سيتي" صدارة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم من بوابة مضيفه "وست بروميتش ألبيون" بعدما دكّ شباكه بخماسية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس الثلاثاء، ضمن المرحلة 20 من "البريميرليغ".

وأصبح رصيد "سيتي" بعد هذا الفوز 41 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن جاره "مانشستر يونايتد" بعدما خاض كل فريق 19 مباراة، لكن "يونايتد" بإمكانه استعادة القمة في حال فوزه على "شيفيلد يونايتد" متذيل الترتيب في "أولد ترافورد"، اليوم الأربعاء.



ومنح إيلكاي غندوغان التقدّم بهدف لـ"سيتي" في الدقيقة السادسة حيث سيطر على تمريرة جواو كانسيلو وأطلق تسديدة رائعة داخل المرمى. وأضاف زميله كانسيلو الهدف الثاني بتسديدة متقنة أخرى رغم استياء "وست بروميتش" لأن مساعدة الحكم أشارت إلى التسلّل قبل تسديد الكرة، إلا أنّ حكم "الفار" أظهر عدم وجود تسلّل.





وقبل الاستراحة مباشرة، أحرز النجم الجزائري رياض محرز الهدف الرابع بطريقته المعتادة حيث تلقى تمريرة في الجانب الأيمن وتوغّل إلى داخل المنطقة ثم أطلق تسديدة بقدمه اليسرى في شباك الحارس سام جونستون.



وصنع محرز الهدف الخامس بعدما أرسل تمريرة عرضية حولها رحيم سترلينغ بلمسة واحدة من مدى قريب إلى داخل المرمى في الدقيقة 57. وأضاف المتألق غندوغان الهدف الثالث بعد مرور نصف ساعة من البداية حيث راوغ دارا أوشي وسدّد بقوة داخل المرمى.وقبل الاستراحة مباشرة، أحرز النجم الجزائري رياض محرز الهدف الرابع بطريقته المعتادة حيث تلقى تمريرة في الجانب الأيمن وتوغّل إلى داخل المنطقة ثم أطلق تسديدة بقدمه اليسرى في شباك الحارس سام جونستون.وصنع محرز الهدف الخامس بعدما أرسل تمريرة عرضية حولها رحيم سترلينغ بلمسة واحدة من مدى قريب إلى داخل المرمى في الدقيقة 57.