الدوري الإنكليزي.. "وست هام" يقلب تأخره إلى فوز على "كريستال بالاس"

قلب فريق "وست هام" تأخره بهدف إلى فوز أمام مضيفه "كريستال بالاس" بنتيجة 3 - 2، في المباراة التي جمعتهما، أمس الثلاثاء، ضمن الجولة 20 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، والتي شهدت أيضاً فوز "ليدز يونايتد" على "نيوكاسل" 2-1.وبحسب ما نقلت "العربية" عن وكالة الأنباء الألمانية، فقد تقدم "كريستال بالاس" بهدف سجله ويلفريد زاها في الدقيقة الثالثة وتعادل "وست هام" بهدف سجله توماس سوسيك في الدقيقة التاسعة ثم أضاف نفس اللاعب الهدف الثاني لـ"وست هام" في الدقيقة 25 ثم سجل كريغ داوسون الهدف الثالث لـ"وست هام" في الدقيقة 65، قبل أن يسجل "كريستال بالاس" الهدف الثاني عن طريق ميشي باتشواي في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.ورفع "وست هام" رصيده إلى 35 نقطة في المركز الرابع موقتاً بانتظار بقية مباريات الجولة، فيما توقف رصيد "كريستال بالاس" عند 23 نقطة في المركز 13 حتى الآن.وفي المباراة الثانية، انتزع فريق "ليدز يونايتد" فوزاً صعباً من ضيفه "نيوكاسل" بنتيجة 2-1.وسجل هدفي "ليدز" كلّ من رافينيا وجاك هاريسون في الدقيقتين 17 و61، فيما سجّل هدف "نيوكاسل" ميغيل ألميرون في الدقيقة 57.ورفع "ليدز" رصيده إلى 26 نقطة في المركز 12 موقتاً، وتوقف رصيد "نيوكاسل" عند 19 نقطة في المركز 16 بانتظار بقية مباريات الجولة.