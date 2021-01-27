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© Lebanon24
رياضة
ما هو دوري كرة القدم الأفضل في آسيا؟!
Lebanon 24
27-01-2021
|
23:00
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نال الدوري الكوري الجنوبي للمحترفين لكرة القدم لقب أفضل الدوريات في آسيا للعام العاشر على التوالي من الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم (IFFHS).
ونقلت وكالة الأنباء الكوري الجنوبية "يونهاب"، عن رابطة الدوري الكوري الجنوبي إعلانها، اليوم الأربعاء، أنّها تصدرت جميع الدوريات الآسيوية الأخرى في أحدث تصنيفات للدوري الوطني، الصادرة عن الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم (IFFHS)، وقت سابق من الشهر.
وجاء الدوري الكوري في المرتبة 20 على المستوى العالمي لعام 2020، مرتفعاً بمقدار 10 نقاط مقارنة بعام 2019.
ويجمع اتحاد (IFFHS) تصنيفات الدوريات منذ عام 1991، ويتربع الدوري الكوري على قائمة الدوريات الآسيوية كلّ عام منذ عام 2011.
ويحدد الاتحاد الدولي هذه التصنيفات بناء على الأداء في الاتحاد الدولي لكرة القدم "FIFA" أو المنافسات القارية والمباريات المحلية من قبل أعلى خمسة أندية في الدوريات في جميع أنحاء العالم.
وحاز الدوري الكوري الجنوبي على 490.5 نقطة متقدماً على الدوري السعودي للمحترفين (372.5 نقطة، المركز 31) والدوري الياباني (340.5 نقطة، المركز 38).
وقد تصدر الدوري الإيطالي جميع الدوريات، بعد أن حصل على 1026 نقطة، وتلاه الدوري الإنكليزي الممتاز بـ 1003 نقاط.
المصدر: يونهاب
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