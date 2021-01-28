"عاد الملك".. ميسي يقود برشلونة للفوز على رايو في كأس ملك إسبانيا

عاد ليونيل ميسي من الإيقاف ليقود برشلونة للفوز 2-1 على مضيفه رايو فايكانو، أمس، الأربعاء وبلوغ دور الثمانية لكأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

وسيطر برشلونة على المباراة وسدد في إطار المرمى ثلاث مرات لكن رايو، المنتمي للدرجة الثانية، تقدم في الدقيقة 63 عندما فشل نيتو حارس برشلونة في التعامل مع تمريرة عرضية منخفضة واستغل فران جارسيا ذلك ليفتتح التسجيل لصاحب الأرض.

🧐 رجل المباراة؟ 🧐 pic.twitter.com/Muqs0adRbw — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) January 27, 2021



وبحث رايو عن تعزيز الفارق لكنه ترك مساحات ومن هجمة مرتدة مرر فرينكي دي يونج كرة إلى أنطوان جريزمان الذي مهدها إلى ميسي، الذي أصبح أكثر اللاعبين مشاركة مع برشلونة في الكأس برصيد 76 مباراة، ليدرك التعادل في الدقيقة 70.



وبعد ذلك بعشر دقائق ساهم قائد الأرجنتين في الهدف الثاني عندما مرر الكرة إلى جوردي ألبا في الناحية اليسرى وحول دي يونج تمريرة زميله الظهير الأيسر بضربة رأس في المرمى ليتأهل الفريق القطالوني إلى دور الثمانية.



وكان باستطاعة ميسي تسجيل الهدف الثالث في الوقت المحتسب بدل الضائع بعدما شق طريقه في دفاع رايو لكن عندما كان في طريقه للتسديد فقد توازنه لتذهب الكرة إلى خارج الملعب. وبحث رايو عن تعزيز الفارق لكنه ترك مساحات ومن هجمة مرتدة مرر فرينكي دي يونج كرة إلى أنطوان جريزمان الذي مهدها إلى ميسي، الذي أصبح أكثر اللاعبين مشاركة مع برشلونة في الكأس برصيد 76 مباراة، ليدرك التعادل في الدقيقة 70.وبعد ذلك بعشر دقائق ساهم قائد الأرجنتين في الهدف الثاني عندما مرر الكرة إلى جوردي ألبا في الناحية اليسرى وحول دي يونج تمريرة زميله الظهير الأيسر بضربة رأس في المرمى ليتأهل الفريق القطالوني إلى دور الثمانية.وكان باستطاعة ميسي تسجيل الهدف الثالث في الوقت المحتسب بدل الضائع بعدما شق طريقه في دفاع رايو لكن عندما كان في طريقه للتسديد فقد توازنه لتذهب الكرة إلى خارج الملعب.



وتحدث رونالد كومان مدرب برشلونة قبل المباراة عن رغبته في حصد لقب الكأس في ظل صعوبة اللحاق بأتليتيكو مدريد متصدر الدوري.



وأشرك المدرب الهولندي مهاجمه ميسي بالإضافة إلى سيرجيو بوسكيتس وجريزمان ودي يونج المتألق في الفترة الماضية.



لكن برشلونة، صاحب الرقم القياسي بحصد لقب الكأس 30 مرة، افتقر لشيء ما حتى قرر كومان الدفع بالثلاثي ألبا وعثمان ديمبلي والشاب بيدري.



وقال كومان: "كنا رائعين منذ البداية وفشلنا في عدة مناسبات إذ افتقرنا للمسة الأخيرة. لكننا أظهرنا شخصيتنا عندما تأخرنا ولعبنا بكفاءة وسجلنا هدفين".

وانضم أشبيلية إلى برشلونة في قرعة دور الثمانية التي تقام يوم الجمعة بعدما سحق ضيفه بلنسية الفائز باللقب في 2019 بنتيجة 3-صفر.



وبلغ ألمريا دور الثمانية بتغلبه 5-4 بركلات الترجيح على ضيفه أوساسونا بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بدون أهداف.