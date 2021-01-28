الدوري الإنكليزي.. سقوط مفاجئ لـ"يونايتد" أمام متذيّل الترتيب

فشل نادي "مانشستر يونايتد" في استعادة صدارة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم من "مانشستر سيتي" بسقوطه المفاجئ أمام ضيفه نادي "شيفيلد يونايتد" متذيّل جدول الترتيب بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس الأربعاء، ضمن الجولة 20 من "البريميرليغ" على أرضية ملعب "أولد ترافورد".

وبحسب ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز"، فقد خطف البديل أوليفر بيرك هدف الفوز في الدقيقة 74 بعدما أدرك هاري مغواير التعادل لفريقه، بعد هدف كين برايان في الشوط الأول للفريق الضيف الذي حقق انتصاره الثاني فقط في الدوري هذا الموسم.



ويعتلي "سيتي" القمة برصيد 41 نقطة متقدماً بنقطة على "يونايتد" الذي خاض مباراة واحدة أكثر من جاره.



ودخل فريق المدرب كريس وايلدر المباراة وهو صاحب أسوأ سجل في تاريخ الدوري الممتاز بعد 19 مباراة كما لم يفز في "أولد ترافورد" منذ 48 عاماً.

A big 3 points. 🙌



All the highlights from our 2-1 win over Man United. pic.twitter.com/spWvWZHpWC — Sheffield United (@SheffieldUnited) January 28, 2021



لكن بقيادة المدافع فيل جاجيلكا البالغ عمره 38 عاماً أظهر الفريق العزيمة والكفاح للخروج من المأزق.



وفضّل مدرب "الشياطين الحمر" أولي غونار سولشار تغيير تشكيلته وترك فريد وسكوت مكتوميناي خارج التشكيلة الأساسية مما أثر على أسلوب" يونايتد" الذي افتقر للحدة والضغط وهو ما كان يقدمه ثنائي خط الوسط.



وتقدم "شيفيلد"، الذي يملك الآن 8 نقاط، في الدقيقة 23 عندما حول برايان تمريرة جون فليك من ركلة ركنية بضربة رأس فشل ديفيد دي خيا حارس "يونايتد "في إبعادها وأظهرت الإعادة التلفزيونية أنه ربما تعرض للدفع من بيلي شارب مهاجم "شيفيلد". لكن بقيادة المدافع فيل جاجيلكا البالغ عمره 38 عاماً أظهر الفريق العزيمة والكفاح للخروج من المأزق.وفضّل مدرب "الشياطين الحمر" أولي غونار سولشار تغيير تشكيلته وترك فريد وسكوت مكتوميناي خارج التشكيلة الأساسية مما أثر على أسلوب" يونايتد" الذي افتقر للحدة والضغط وهو ما كان يقدمه ثنائي خط الوسط.وتقدم "شيفيلد"، الذي يملك الآن 8 نقاط، في الدقيقة 23 عندما حول برايان تمريرة جون فليك من ركلة ركنية بضربة رأس فشل ديفيد دي خيا حارس "يونايتد "في إبعادها وأظهرت الإعادة التلفزيونية أنه ربما تعرض للدفع من بيلي شارب مهاجم "شيفيلد".

وزاد القرار من غضب "يونايتد" بعدما وضع أنطوني مارسيال الكرة في المرمى لكن الحكم احتسب خطأ ضد مغواير بعد تدخل على الحارس آرون رامسديل.



وافتقر فريق المدرب سولشار للقوة الدفاعية والإبداع في الهجوم مثلما حدث في الفترة الماضية لكنّه أدرك التعادل عندما حوّل القائد مغواير، المولود في شيفيلد، ركلة ركنية من أليكس تيليس بضربة رأس قوية في الشباك.



ودفع "يونايتد" ثمن التردد الدفاعي إذ سدد بيرك كرة منخفضة لتصطدم في أكسل توانزيبي وأسفل العارضة إلى داخل المرمى.