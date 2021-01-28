رياضة

"يوفنتوس" إلى نصف نهائي كأس إيطاليا.. ومواجهة مرتقبة مع "إنتر"!

Lebanon 24
28-01-2021 | 21:00
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حقق نادي "يوفنتوس" فوزاً عريضاً على حساب ضيفه "سبال" برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما، أمس الأربعاء، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس إيطاليا لكرة القدم، ليتأهل فريق المدرب أندريا بيرلو إلى نصف نهائي المسابقة ويضرب موعداً مع نادي "إنتر ميلان". 

وتناوب على تسجيل رباعية "يوفنتوس" كلّ من الإسباني ألفارو موراتا من ركلة جزاء وجيانلوكا فرابوتا والسويدي ديان كولوسيفسكي وفيديريكو كييزا في الدقائق 16 و33 و78 و90+4 على الترتيب.
 
وغاب عن المباراة نجما "السيدة العجوز" البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني باولو ديبالا اللذين فضل المدرب أندريا بيرلو إراحتهما.
 
وبهذا الفوز، تأهل "يوفنتوس" للدور نصف النهائي من المسابقة، ليضرب موعداً نارياً مع "إنتر ميلان" الذي فاز بدوره على جاره "ميلان" بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما، الثلاثاء، ضمن الدور ربع النهائي.
 
 
المصدر: روسيا اليوم
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